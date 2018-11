Ota varaslähtö kevääseen – ilmoittaudu työväenopistoon

Helsingin työväenopiston kevätkursseilla kokataan korealaista ja päivitetään isoäidin herkut nykyaikaan, lauletaan James Bond -klassikoita ja opiskellaan englantia improvisaatioteatterin menetelmin. Valtaosalle kevään kursseista voi ilmoittautua 12. marraskuuta lähtien.

Työväenopiston kevätkausi tarjoaa runsaudensarvestaan jälleen yli 2 000 erilaista kurssia. Tammi- ja helmikuussa alkaville kursseille alkaa ilmoittautuminen maanantaina 12. marraskuuta klo 9 osoitteessa ilmonet.fi. Ilmoittautua voi myös opiston palvelupisteissä sekä puhelimitse numerossa 09 310 88610.

Kevään kotitalouskursseilla tutustutaan muun muassa hatsapuriin ja lobioon eli georgialaisiin herkkuihin, korealaisen keittiön saloihin sekä valmistetaan kasvispainotteista juhlaruokaa brasilialaisittain. Nikkei-fuusiokeittiössä yhdistellään japanilaisia reseptejä ja tekniikoita perulaisiin raaka-aineisiin. Jos isoäiti bloggaisi ja kokkaisi -kurssilla puolestaan päivitetään suomalaisia perinneruokia nykyaikaan.

Liikunnan monipuolisilla kursseilla opitaan askelkuvioita seuratanssien alkeista streettanssiin, huolletaan kehoa ja joogataan. Juoksukoulu aloittelijoille ja Kävelystä juoksuun -kurssit antavat lempeän sykäyksen lenkkipoluille. Lentopallotaitoja voi vetreyttää harrastemielessä tunneilla, joilla pelataan rennolla meiningillä.

Huopakenkiä, hopeaketjuja ja lisättyä todellisuutta

Käsityönopetus tarjoaa lukemattomia vaateompelun mahdollisuuksia: kursseilla syntyy vaikkapa rintaliivit, juhlavaatteita, lempivaatteita lapselle tai japanilaisia essuja.Grafis-kaavaohjelman intensiivikurssilla kaavoitetaan muun muassa hame, housut, pusero ja jakku. Vaatteita kaavoihin kangistumatta -kurssilla sen sijaan nautitaan ompelusta ilman kaavojen piirtämistä. Lisäksi käsityönkursseilla voi valmistaa persoonalliset huopakengät, muokata räsymatot pirteiksi sisustus- ja käyttötuotteiksi, loihtia vanhoista kirjan kansista ja sivuista uusia tuotteita, muotoilla lusikat ja haarukat koruiksi, punoa hopeaketjuja ja oppia kaakelointia sekä kotinikkaroinnin perustaitoja.

Kuvataidekursseilla piirretään fiiliksellä, taiteillaan Rut Brykin keramiikan innoittamana reliefilaattoja, suunnitellaan kehyksiä omiin töihin ja valmistetaan käsin ruukkuja ja veistoksia pihaan tai parvekkeelle. Muistojen kuvat, maalaus ja lisätty todellisuus -kurssilla hypätään lisättyyn todellisuuteen (AR), kun omiin maalauksiin liitetään digitaalisia sisältöjä, valokuvia ja videoita.

Musiikinopetuksen perinteisten laulu- ja soitinkurssien lisäksi työväenopistossa voi laulaa itkuvirsiä tai vaikkapa James Bond -klassikoita, soittaa lukuisissa eri tyylilajien bändeissä ja orkestereissa, paneutua musiikin äänitykseen ja miksaukseen tai tutustua Spotify-musiikin suoratoistopalveluun.

Peligrafiikkaa verkkokurssilla, englantia skypettäen ja draaman keinoin

Tietoteknisiä taitoja pääsee kehittämään yhdessä lapsen kanssa helpolla ohjelmointikurssilla. 3D-peligrafiikan ja animaatioiden tuottaminen onnistuu nyt jopa verkkokurssilla. Englanninkielisillä tietotekniikan kursseilla perehdytään GDPR:ään ja tietoturva-asioihin sekä opitaan luomaan sosiaaliseen mediaan grafiikkaa.

Englantia digimateriaaleilla -kurssilla saa vinkkejä, miten opiskella kieltä itsenäisesti erilaisten digimateriaalien avulla. Kohtalaisesti englantia osaavat voivat puolestaan käydä keskustelukurssia Skypen välityksellä. Our stories -kurssilla luodaan tarinoita draamakasvatuksen ja improvisaatioteatterin keinoin. Englanninkielinen interaktiivinen Australia-luentosarja antaa äänen myös osallistujille: sarjan teemoina ovat ruoka, kieli ja slangi, eläimet sekä kulttuuri ja tavat – omakohtaisesti of course.

Minna Canthia, uutuuskirjoja sekä esiintymistaitoja

Opistotalon keskiviikon kirjallisuusiltojen luentosarja keskittyy eurooppalaisen kirjallisuuden reunoille ja ytimeen: luvassa on muun muassa ruotsinsuomalaista, ukrainalaista, vironvenäläistä, saksalaista, italialaista ja irlantilaista kirjallisuutta. Ajankohtaista kirjallisuudessa -sarjassa esitellään kevään 2019 uutuuskirjoja. Haastatteluissa kuullaan muun muassa kirjailija Anja Erämajaa ja Johanna Venhoa.

Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa -luentosarja ja näyttely valottavat eri-ikäisten ja -kielisten kokemuksia ja asenteita sekä puhetapoja. Minna Canthin 175-vuotisjuhlavuoden kunniaksi opistossa kuullaan neliosainen Minna Canth – radikaali vapauden ja tasa-arvon puolustaja -luentosarja.

Yhteiskunnallisilla kursseilla opitaan paremmaksi puhujaksi, saadaan selkeyttä ja varmuutta esiintymiseen, tutustutaan perintöihin ja testamentteihin sekä mindfulnessiin ja luovuuteen. Yrittäjän ABC -kurssilla aiheina ovat yrityksen perustaminen ja liiketaloudellinen ajattelu.

Kurssisuunnittelu jatkuvaa

Lisää tarjontaa suunnitellaan pitkin vuotta. Maalis-huhtikuussa alkaville kursseille alkaa ilmoittautuminen 14. tammikuuta ja touko-kesäkuussa alkaville 18. maaliskuuta. Mukaan voi tulla myös kesken lukukauden, mikäli kurssilla on tilaa.

Kaikki kurssit, luennot ja tapahtumat löytyvät ilmonet.fi-palvelusta.

Lisätiedot

Asiakaspalvelu

puh. 09 310 88610