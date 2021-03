Otava julkaisee Björn Wahlroosin muistelmat

Kustannusosakeyhtiö Otava julkaisee lokakuussa 2021 talousvaikuttaja Björn Wahlroosin muistelmateoksen Barrikadeilta pankkimaailmaan - Eräänlaiset päiväkirjat 1952–1992. Kirjassa Wahlroos kuvaa elämäänsä ja uraansa syntymästään vuonna 1952 aina vuoteen 1992, jolloin hän jätti taakseen varatoimitusjohtajuuden Suomen Yhdyspankissa ja perusti investointipankkitoimintaan erikoistuneen Mandatumin.

Muistelmissaan Wahlroos kertoo tarkasti ja vetävästi elämänsä neljästä ensimmäisestä vuosikymmenestä, joita voi perustellusti luonnehtia kumouksellisiksi. Wahlroos lähti nuorena radikaalina tekemään vallankumousta, mutta todellisen kumouksen hän koki edettyään pankkimaailman ytimeen. 1980-luvulla Wahlroos nousi Yhdyspankissa keskeiseen rooliin ja oli järjestelemässä Suomen talouselämää uusiksi.

Wahlroos kuvaa muistelmiensa ensimmäisessä osassa tarkan kiehtovasti metsäteollisuuden muodonmuutosta, pankkiryhmien kamppailuja, kuuluisia Kouri-kauppoja, Wärtsilän konkurssia, uuden Nokian syntyä sekä monia muita finanssitaistoja ja lähihistorian avainhetkiä.

Teos päättyy vuoteen 1992, jolloin nelikymppinen Wahlroos oli jo käynyt läpi monta elämänvaihetta: radikaalin nuoruuden sekä häikäisevän yliopisto- ja pankkiuran. Oli jälleen aika irtautua vanhasta ja ottaa uusi askel, vaikka Suomi kärvisteli lamassa ja tulevaisuuden näkymät olivat sumuisia.

”Minulle on suotu enemmän kuin yksi elämä. Olen saanut tehdä akateemisen, yrittäjän ja liikkeenjohtajan uran. Minuun vahvan jäljen jättäneessä angloamerikkalaisessa ympäristössä muistelmien kirjoittaminen on lähes itsestäänselvyys, ainakin jos on saanut elää hieman keskimääräistä tapahtumarikkaamman elämän. Kirjoittaminen mielletään tavaksi jakaa pieni osa tästä etuoikeudesta eteenpäin. Tämä on minun pyrkimykseni”, Björn Wahlroos kertoo tavoitteistaan. Muistelmia kirjoittaessaan hän on tukeutunut yli kolmekymmentä vuotta pitämiinsä päiväkirjoihin, joista hän on koonnut kirjaan temaattisia kokonaisuuksia.

Björn Wahlroos (s. 1952) on kauppatieteiden tohtori. Hän toimii Sampo Oyj:n ja UPM-Kymmene Oyj:n hallitusten puheenjohtajana.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: adele.couavoux@otava.fi