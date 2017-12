Otava julkaisee elämäkerran Kalevi Sorsasta

Eve Hietamiehen Yösyöttö-romaanin sarjaa painettu jo yli 120 000 kappaletta 7.12.2017 14:07 | Tiedote

Eve Hietamiehen Yösyöttö-romaanista vuonna 2010 alkanut sarja Antti Pasasen yksinhuoltajan arjesta menestyy loistavasti. Kolmiosaisen sarjan osia on painettu jo yhteensä yli 120 000 kappaletta. Sar­jasta ovat ilmestyneet osat Yösyöttö (2010), Tarhapäivä (2012) ja Hammas­keiju (2017). Sarjan ensimmäiseen osaan pohjautuva elokuva Yösyöttö sai ensi-iltansa lokakuussa. ”Eve Hietamiehellä on mestarillinen kyky kirjoittaa yhtaikaa koskettavasti, hauskasti ja vahvan elämänmakuisesti. Suomalainen yleisö on rakastunut Antti ja Paavo Pasaseen ja ottanut heidän tarinansa omakseen niin kirjojen kuin nyt myös elokuvan kautta”, kommentoi Otavan kaunokirjallisuuspäällikkö Antti Kasper. Sarjan uusin osa, Hammaskeiju, ilmestyi helmikuussa. Hammaskeijussa Pasasen pienperheessä on yhtäkkiä ekaluokkalainen ja ihmetystä herättää se, mihin se vauva katosi ja mihin se on taas hukannut kännykkänsä? Eve Hietamies (s. 1964) työskentelee aikakauslehtitoimittajana Helsingissä, ja hänet tunnetaan myös useiden mene