Otava julkaisee Kalervo Kummolan muistelmat

Otava julkaisee syksyllä 2020 urheiluvaikuttaja Kalervo Kummolan muistelmat. Teoksen Rautakansleri kirjoittaa kokenut politiikan toimittaja ja tietokirjailija Jari Korkki.

Rautakansleri kertoo Kalervo Kummolan uskomattoman tarinan Turusta Australiaan ja takaisin ja edelleen Tampereelle suomalaisen jääkiekkoilun ylipäälliköksi. Kirja kertoo voitoista ja tappioista jäällä ja kabineteissa. Jääkiekon lisäksi teoksessa käsitellään Kummolan kädenjälkiä Olympiakomiteassa, valtakunnan politiikassa ja TV-bisneksessä. Tamperetta unohtamatta.

Kummolan – tuttavallisemmin Kalen – tuntee liki jokainen suomalainen, ja yhtä lailla Kale tuntuu tietävän jokaisen tässä maassa ja vähän muuallakin. Lukemattomia tarinoita on kertynyt, ja nyt on niiden kertomisen aika.

”Nyt kun olen jättämässä tehtäväni Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n johdossa, on vihdoinkin yhteenvedon paikka”, perustelee Kummola intoaan muistelmien kirjoittamiseen.

”Olen tuntenut Kalen yli 30 vuotta. Touhusin 1980-luvulla Tampereen Radio 957:ssa, kun Kummolan SM-liiga sopi kanssamme selostusoikeuksista. Koskaan ei ole tarvinnut Kummolan kädenpuristusta epäillä”, kuvailee Jari Korkki suhdettaan Kummolaan.

Kalervo Kummola on toiminut Suomen jääkiekkoliiton, SM-liigan, Kansainvälisen jääkiekkoliiton ja Olympiakomitean johtotehtävissä, kansanedustajana, kaupunginvaltuutettuna, Tampere-talon toimitusjohtajana ja monissa muissa vastuutehtävissä. Kummola on saanut toiminnastaan useita palkintoja. Hän asuu Tampereella.

Jari Korkki on kokenut politiikan toimittaja, joka on seurannut intohimoisesti jääkiekkoa ja muuta urheilua läpi elämänsä. Korkki on syntynyt Tampereella ja asuu nykyisin Helsingissä ja Kotkassa. Otava on julkaissut aikaisemmin Korkin kirjoittaman kirjan Puolustuksen paluu – Jussi Niinistön vartiovuoro (2019).