Otava on ostanut Children of Blood and Bone -menestyskirjasarjan oikeudet

Otava julkaisee syksyllä 2019 Tomi Adeyemin esikoisteoksen Children of Blood and Bone. Nyt jo 28 viikkoa New York Timesin Bestseller -listalla viihtyneen teoksen elokuvaoikeudet on myyty Fox 2000:lle ja se on saanut loistavia arvioita maailmalla.

Kustannusosakeyhtiö Otava on ostanut maaliskuussa 2018 englanniksi julkaistun Tomi Adeyemin esikoisteoksen oikeudet. Nuorille aikuisille suunnatun trilogian seuraava osa ilmestyy Yhdysvalloissa kesällä 2019. Children of Blood and Bone maalaa lukijan eteen hehkuvan, loputtoman kiehtovan, raa'an ja arvaamattoman fantasiamaailman mustine jumaluuksineen, savanneineen, viidakkoineen ja linnoitettuine kaupunkeineen. Eri jumaluuksilta ja luonnonvoimista kumpuava magia on ennen ollut eri heimoja yhdistävä voima, mutta nyt kaksi sisarusparia elää maailmassa, joka on jyrkän kahtiajakautunut. Magia on kielletty, sitä hallinneet heimot alistettu ja orjuutettu. "YA-kirjallisuuden laajassa ja hienossa tarjonnassa Children of Blood and Bone on poikkeuksellisen loistava. Luin sen ahmien yhdeltä istumalta, eikä YA-genre ole mielessäni ollut sen jälkeen entisensä", kertoo Otavan lasten- ja nuortenkirjapäällikkö Kaisu-Maria Toiskallio. "Heti luettuani ensimmäiset kappaleet kirjasta tiesin että tässä meillä on se mitä olemme etsineet: jotain todella erityistä, jotain uraauurtavan hienoa, jotain joka meidän on ehdottomasti saatava. Olen hyvin onnellinen että saamme julkaista tämän suomeksi." Teoksen kääntää Outi Järvinen. "Adeyemin tuhoava debyytti on brutaali, kaunis taru vallankumouksesta, uskosta ja epäonnisesta rakkaudesta." (Publisher's Weekly) "Ovelan poliittinen ja hämmästyttävän mielikuvituksellinen, tässä on ilmiö kasvamassa, kirjaimellisesti. (Entertainment Weekly) Tomi Adeyemi on nigerialais-amerikkalainen kirjailija ja luovan kirjoittamisen opettaja, joka asuu San Diegossa, Kaliforniassa. Hän opiskellut sekä Harvardin yliopistossa että Salvadorissa, Brasiliassa. He tappoivat äitini. He veivät taikamme. He yrittivät haudata meidät. Nyt me nousemme.

Kirjan traileri

Yhteyshenkilöt

