Otavan Kirjasäätiö jakoi yli 600 000 euroa apurahoja ja myönsi viisi kirjallisuuspalkintoa

Veijo Meri -palkinto myönnettiin Rosa Liksomille, Kaarina Helakisa -palkinto kuvittaja Matti Pikkujämsälle, Tietokirjapalkinto Saku Tuomiselle, Oppimateriaalipalkinto Sonja Gehringille ja Sanni Heinzmannille ja Erkki Reenpää -suomentajapalkinto Jaakko Kankaanpäälle. Kunkin palkinnon arvo on 15 000 euroa.

Palkintojen lisäksi Otavan Kirjasäätiö jakoi yli 600 000 euroa apurahoja ja avustuksia kirjalliseen työhön ja lukemista edistäviin hankkeisiin.

Otteet palkintoperusteluista:

Veijo Meri -palkinto: Rosa Liksom

Rosa Liksom on suomalaisen proosan uudistaja, sen konventioiden murtaja. Hänen romaaninsa ja suullista kertomaperinnettä muistuttava lyhytproosansa ovat ohittamaton luku kirjallisuuttamme uudistanutta muotohistoriaa. Liksomin kielen rekisteri on rikas, kerronta pakotonta, kevyttä ja karheaa. Se perustuu todellisuuden lähiluvulle, se ymmärtää elämää ja iskee palleaan. Jo 1980-luvulla Rosa Liksomin proosasta kiinnostuttiin myös Suomen ulkopuolella ja hän oli avaamassa tietä suomalaiselle kirjallisuusviennille. 2020 Liksomille myönnettiin Ruotsin Akatemian Pohjoismainen kirjallisuuspalkinto.

Kaarina Helakisa -palkinto: Matti Pikkujämsä

Kuvittaja Matti Pikkujämsän vahva ja omaleimainen kuvamaailma on vaikuttanut syvästi suomalaiseen kuvakirjaan ja kaikenikäisiin lukijoihin koko 2000-luvun ajan. Matti Pikkujämsä on mestari kiteyttämään sisäisen näkemyksensä visuaaliseen muotoon rohkeiksi ja ilmaisuvoimaisiksi kuviksi. Jokainen viiva ja siveltimenveto on silkkaa ilmaisua, joka avaa, tukee ja laajentaa hänen kuvittamansa kirjan viestiä.

Tietokirjapalkinto: Saku Tuominen

Saku Tuominen on yli 30 vuotta jatkuneen yrittäjän ja yritysjohtajan uransa ohessa kirjoittanut toistakymmentä tietokirjaa. Hän on avannut niissä uusia näkökulmia lukuisiin aihepiireihin kuten työelämään, koulun tulevaisuuteen, luovuuteen, bisnekseen, italialaiseen ruokaan ja ruokakulttuuriin yleensä. Syksyn 2020 uutuus Kaikki on hyvin riippumatta siitä, miten kaikki on onnistui antamaan tuhansille suomalaisille lohtua ja toivoa korona-ajan keskellä.

Oppimateriaalipalkinto: Sonja Gehring ja Sanni Heinzmann

Sonja Gehring ja Sanni Heinzmann uudistivat oppimateriaalikenttää merkittävästi vuonna 2010, jolloin heidän ensimmäinen suomen kielen oppikirjansa Suomen mestari 1 ilmestyi. Suomen mestarista tuli tuhansille suomea toisena kielenään opiskeleville ensikosketus uuteen kieleen. Seuraavien vuosien aikana materiaaliperhe kasvoi kolmella jatko-osalla, ja Suomen mestari nousi nopeasti maan käytetyimmäksi S2-oppimateriaalisarjaksi.

Erkki Reenpää -palkinto Jaakko Kankaanpää

Jaakko Kankaanpää on maamme kokeneimpia ja arvostetuimpia suomentajia. Liki 30-vuotisen suomentajanuransa aikana hän on kääntänyt englannista suomen kielelle toistasataa teosta, pääasiassa kaunokirjallisuutta. Kankaanpää on laajasti sivistynyt ja taustatyönsä tinkimättä tekevä huippuammattilainen, joka ottaa selvää kirjan maailmasta ja tekee väsymättä töitä tavoittaakseen juuri kyseiselle kirjalle ja kirjailijalle parhaiten soivan suomenkielisen ilmaisun.

Perustelut kokonaisuudessaan ja palkintotilaisuuden tallenne ovat nähtävissä Otavan Kirjasäätiön sivuilla.

Vuonna 1945 perustettu Otavan Kirjasäätiö haluaa kirjallisuuspalkinnoillaan huomioida ja kannustaa kotimaisia kirjailijoita ja kirjallisen työn tekijöitä, sekä nostaa esiin heidän kulttuurisesti, sivistyksellisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävää työtään.

Lisätietoja:

Minna Castrén, pääsihteeri, Otavan Kirjasäätiö

minna.castren@otava.fi

050 528 6718