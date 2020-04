Otavan Kirjasäätiö jakoi yli puoli miljoonaa euroa apurahoja ja myönsi neljä kirjallisuuspalkintoa

Veijo Meri -palkinto myönnettiin Antti Tuurille, Kaarina Helakisa -palkinto Magdalena Haille, Tietokirjapalkinto Mia Kankimäelle ja Oppimateriaalipalkinto Jukka Kohtamäelle ja Mikko Korhoselle. Kunkin palkinnon arvo on 15 000 euroa.

Palkintojen lisäksi Otavan Kirjasäätiö jakoi yli puoli miljoonaa euroa apurahoja ja avustuksia kirjalliseen työhön ja lukemista edistäviin hankkeisiin.

Otteet palkintoperusteluista:

Veijo Meri -palkinto: Antti Tuuri

Antti Tuuri on suomalaisen novellin ja romaanin mestari, 1950-luvun modernismin parhaan perinteen itsenäinen jatkaja ja kehittäjä. Tuuri tutkii sitä, mikä maailma on ja mikä on ihmisen tarkoitus siinä. Hänen kirkas, täsmällinen kerrontansa lataa rivien taakse elämän vakavuuden ja humoristisuuden. Se on aikoja sitten muodostunut omaksi käsitteekseen: tuurimaisuudeksi.

Kaarina Helakisa -palkinto: Magdalena Hai

Magdalena Hai on klassinen tarinankertoja. Hänen monipuolisessa tuotannossaan teoksia yhdistää ajattomuus ja hieman keikahtanut tapa kuvata maailmaa, vinoa huumoria ja herkullista henkilögalleriaa unohtamatta. Taitavasti johdatellen ja punoen hän kuljettaa lukijan heti ensimmäisestä lauseesta alkaen peremmälle kietoen niin pienet kuin isommatkin lukijansa kertomuksen ihmeelliseen taikapiiriin.

Tietokirjapalkinto: Mia Kankimäki

Mia Kankimäki sekoittaa kiinnostavasti kirjallisuuden lajityyppejä ja liikkuu omintakeisesti tieto- ja kaunokirjallisuuden rajamaastossa. Hänen kirjansa ovat tutkimusmatkoja inspiroivien, erilaisia valintoja tehneiden naisten kiehtoviin maailmoihin. Kankimäen kansainvälistäkin huomiota herättäneet kirjat tarjoavat upean yhdistelmän omaelämäkertaa, matkapäiväkirjaa, historiatietoja ja analyyttisiä havaintoja.

Oppimateriaalipalkinto: Jukka Kohtamäki ja Mikko Korhonen



Jukka Kohtamäki ja Mikko Korhonen ovat poikkeuksellisen innostavia luonnontieteiden opetuksen kehittäjiä ja pitkäaikaisia oppikirjailijoita. He ovat olleet mukana useissa luonnontieteen oppimateriaaliprojekteissa aina alakoulusta lukioon. Heidän vahvuuksiaan ovat kokemuksellinen opettaminen ja oppilaiden vahva osallistaminen. He ovat omaa luokkaansa perusopetuksen ja lukion fysiikan innostavan oppimisen kehittäjinä.

Perustelut kokonaisuudessaan ovat luettavissa Otavan Kirjasäätiön sivuilla https://otavankirjasaatio.fi/

Vuonna 1945 perustettu Otavan Kirjasäätiö haluaa kirjallisuuspalkinnoillaan huomioida ja kannustaa kotimaisia kirjailijoita ja kirjallisen työn tekijöitä, sekä nostaa esiin heidän kulttuurisesti, sivistyksellisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävää työtään.

Lisätietoja:

Minna Castrén, pääsihteeri, Otavan Kirjasäätiö

minna.castren@otava.fi

050 528 6718