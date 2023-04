Otavan Kirjasäätiö myönsi viisi kirjallisuuspalkintoa ja jakoi yli 500 000 euroa apurahoja ja avustuksia

Kirjailija ja psykiatri Joel Haahtela, lasten- ja nuortenkirjailija Mila Teräs, tietokirjailija Ari Väntänen, oppikirjailija Leena Turpeenoja ja suomentaja Inka Parpola ovat saaneet Otavan Kirjasäätiön kevään 2023 kirjallisuuspalkinnot. Kunkin palkinnon arvo on 15 000 euroa. Erkki Reenpää -suomentajapalkinto jaetaan joka toinen vuosi ja muut palkinnot vuosittain tunnustuksena merkittävästä kirjallisesta työstä ja tuotannosta.

Otteet palkintoperusteluista:

Veijo Meri -palkinto: Joel Haahtela

Kirjailija, psykiatri Joel Haahtelalla on ainutlaatuinen kyky rakentaa tarinoihinsa kerroksia ja tehdä se näennäisen vaivattomasti. Jo esikoisromaanissa läsnä ovat aiheet ja teemat, joita Haahtela on varioinut läpi tuotantonsa: jonkin tai jonkun kadonneen etsiminen, muistot ja muistaminen sekä eksistentiaaliset kysymykset. Toistuvasti Haahtela onnistuu kiteyttämään kirjoissaan jotain olennaista ihmisenä olemisesta. Teoksia sävyttävä luonteva intertekstuaalisuus asettaa lukijan eteen runsaasti assosiaatiomahdollisuuksia, houkuttelee tulkitsemaan ja sukeltamaan pinnan alle. Kieli on lyyristä ja latautunutta, mutta teksti hengittää; rivien väleissä on tilaa. Haahtelan teokset eivät tyhjene yhdellä lukukerralla, vaan ne kutsuvat palaamaan luokseen tarjoamalla levollisia hengähtämisen ja oivaltamisen hetkiä.

Kaarina Helakisa -palkinto: Mila Teräs

Lasten- ja nuortenkirjailija Mila Teräs on omaääninen ja muuntautumiskykyinen kirjailija, joka on ilahduttanut lapsia ja nuoria teoksillaan jo lähes kahdenkymmenen vuoden ajan. Hänen kirjansa rikkovat rajoja ja löytävät vaikeista tilanteista toivon ja ilon pilkahdukset ja arjesta sen taianomaisen puolen. Teräs kuvaa lasten ja nuorten tunteita ja ajatuksia myötäeläen, aina lukijan mielikuvitukseen ja ymmärrykseen luottaen. Mila Teräksen kieli soi kauniisti ja lyyrisesti, hengittää ja jättää tilaa ajattelulle. Vaikka Teräksen aiheet voivat olla synkkiäkin, hänen tekstissään on aina läsnä toivo. Hänen kirjansa ovat moninaistaneet lasten- ja nuortenkirjallisuuden kenttää vahvalla omalla äänellä, jonka keskiössä ovat lasten ja nuorten kokemukset, maailma ja tunteet.

Tietokirjapalkinto: Ari Väntänen

Ari Väntänenon ansioitunut tietokirjailija ja toimittaja, jonka teoksissa yhdistyy perinpohjaisuus ja kyky lähestyä kulloistakin aihetta poikkeavasta näkökulmasta. Väntäsen ura käynnistyi muusikkona ja musiikkikirjoittajana, mutta hän on sittemmin osoittanut pystyvänsä myös moneen muuhun. Hänen kirjoittamissaan elämäkerroissa henkilöt tulevat eläviksi ja ajankuva herää henkiin ikimuistoisella tavalla. Elämäkertojen kohteet kiittävät häntä erityisesti herkkävaistoisuudesta ja tarkkanäköisyydestä. Hän on kirjailija, jolla on ilmiömäinen kyky saavuttaa kohteidensa luottamus. Kaikkien teosten onnistumisen avain on ollut Väntäsen taituruus ihmisten kohtaamisessa ja herkkyys tavoittaa henkilöidensä persoona ilman ennakko-oletuksia.

Oppimateriaalipalkinto: Leena Turpeenoja

Filosofian tohtori Leena Turpeenoja aloitti oppikirjailijantyönsä yli kaksikymmentä vuotta sitten. Hän on näin vaikuttanut koko kuluneen vuosituhannen ajan siihen, miten suomalaiset lukiolaiset opiskelevat kemiaa. Leena Turpeenojan johdolla syntyi lukion Mooli-oppikirjasarja, jonka ensimmäinen osa ilmestyi vuonna 2001. Mooli saavutti lukiossa nopeasti klassikon aseman, ja vuosien varrella Mooli on sekä sisältöjen että tuoteperheen rakenteen osalta päädytty uudistamaan aina uuden opetussuunnitelman tarpeita vastaavaksi. Leena Turpeenojalla on ollut merkittävä rooli lukion kemian opetuksen uudistamisessa, ja hän on painottanut erityisesti kokeellisuuden ja tutkimuksellisen lähestymistavan merkitystä.

Erkki Reenpää -suomentajapalkinto: Inka Parpola

Kääntäjä, filosofian maisteri Inka Parpola on kokenut, työhönsä intohimoisesti suhtautuva ja heittäytymiskykyinen suomentaja, joka on suomentanut runsaasti ja laaja-alaisesti englanninkielistä kaunokirjallisuutta niin aikuisille kuin lapsille ja nuorille. Parpolan monipuolisuus ja hänen kielensä rekisterien rikkaus huokuu siitä, miten sujuvasti ja taidokkaasti hän suomentaa lukuisia kirjallisuuden eri genrejä, kuten jännityskirjallisuutta, trillereitä, viihdettä, fantasiaa, lukuromaaneja ja moderneja lasten- ja nuortenkirjaklassikoita. Hänen kielensä on aina ajan hermolla, ja erityisesti huumoria ja puhekielistä dialogia kääntäessään hän pääsee näyttämään kyntensä luovien ja autenttisen kuuloisten käännösratkaisujen keksijänä.

Perustelut kokonaisuudessaan ovat nähtävissä Otavan Kirjasäätiön sivuilla.

Palkintojen lisäksi Otavan Kirjasäätiö jakoi yli 500 000 euroa apurahoja ja avustuksia kirjalliseen työhön ja lukemista edistäviin hankkeisiin.

Otavan Kirjasäätiön toiminnan tarkoitus on tukea kirjallisen työn tekijöitä ja edistää kirjallisuuden ja lukemisen kulttuuria Suomessa. Kirjallisuuspalkinnoillaan säätiö haluaa huomioida ja kannustaa kotimaisia kirjailijoita ja kirjallisen työn tekijöitä, sekä nostaa esiin heidän kulttuurisesti, sivistyksellisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävää työtään.

