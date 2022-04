Otavan Kirjasäätiö palkitsi kirjallisen työn tekijöitä ja jakoi yli 600 000 euroa apurahoja ja avustuksia

Kirjailija, käsikirjoittaja Kirsti Manninen, kuvittaja, lastenkirjailija Johanna Lumme, tietokirjailija, kirjallisuushistorioitsija Minna Maijala ja oppikirjailija, luokanopettaja Minna Konttinen ovat saaneet Otavan Kirjasäätiön kevään 2022 kirjallisuuspalkinnot. Kunkin palkinnon arvo on 15 000 euroa. Ne jaetaan vuosittain tunnustuksena merkittävästä kirjallisesta työstä ja tuotannosta.

Otteet palkintoperusteluista:

Veijo Meri -palkinto: Kirsti Manninen

Kirjailija, käsikirjoittaja, filosofian tohtori Kirsti Manninen on tarinankertojana omaa luokkaansa. Mielikuvitus ja asiantuntemus yhtyvät hänen tuotannossaan jäljittelemättömällä tavalla. Erityisesti Manninen tunnetaan Enni Mustonen -kirjailijanimellä julkaistuista romaanisarjoista. Hänellä on ilmiömäinen kyky punoa juoni todellisten tapahtumien ja tunnettujen henkilöiden ympärille, leikitellä kuvitelluilla kohtaamisilla ja herättää menneisyys elämään. Kuin varkain romaanit laajenevat yksityisestä yleiseen, maamme lähihistorian eläväksi kuvaukseksi. Kirsti Mannisessa asuu sitkeä ja ovela kansanvalistaja, joka ei saarnaa eikä opeta vaan näyttää.

Kaarina Helakisa -palkinto: Johanna Lumme

Kuvittaja, taiteilija, lastenkirjailija Johanna Lumme on lunastanut paikkansa suomalaisten kuvittajien ja lastenkirjailijoiden maineikkaassa joukossa. Taidemaalarinakin tunnetun Lumpeen kuvituksille ovat leimallisia vahvojen värien lisäksi liike ja lennokkuus. Hänen omassa hyväntuulisessa kuvakirjasarjassaan on ripaus animaation henkeä, kuvat pulppuavat elämäniloa ja lämmintä huumoria. Väritaiturina hän onnistuu luomaan kuvituksia, joiden huimaan vauhtiin katsoja tahtoo hypätä. Johanna Lumpeen hyväntahtoinen kuvitus tuikkii ilmaisuvoimaa ja luomisen riemua. Se kutsuu lasta luokseen.

Tietokirjapalkinto: Minna Maijala

Tietokirjailija, kirjallisuushistorioitsija, filosofian tohtori Minna Maijalalla on uskomaton kyky tuoda historiallisia ilmiöitä ja henkilöitä kiinnostavasti lukijoiden ulottuville. Hän tarkastelee teoksissaan valtaa, rakkautta ja nykyaikaa historian antamien kysymysten kautta. Elämäkerroissa häntä kiehtoo ihmisten tarinoiden erilaiset kerrostumat ja inhimillinen keskeneräisyys. Hän rakentaa kuvaa kohteistaan aikalaislähteistä ammentamalla ja tutkii myös heidän inhimillistä ja haavoittuvaa puoltaan. Minna Canthin tavoin Maijala on kriittinen yhteiskuntaa mutta myötätuntoinen ihmistä kohtaan. Maijala tulkitsee ja ajattelee rohkeasti. Hänen teoksensa täyttävät merkittäviä aukkoja kirjallisuudentutkimuksemme historiassa.

Oppimateriaalipalkinto: Minna Konttinen

Luokanopettaja, oppikirjailija, kasvatustieteen maisteri Minna Konttinen on tehnyt mittavan uran alakoulun äidinkielen ja kirjallisuuden oppimateriaalien ja opettamisen parissa. Konttisen vankka pedagoginen asiantuntemus yhdistettynä palavaan haluun kehittää äidinkielen ja kirjallisuuden oppiainetta ja materiaaleja näkyy tähän mennessä kolmessa oppimateriaalisarjassa, joiden tekijäryhmissä hän on ollut mukana. Oppikirjailijana hänet tunnetaan uudistajana, rakentajana ja ratkaisijana, yhteishengen luojana. Hänen vahvuuksiaan ovat kielitiedon ja -taidon vankka osaaminen sekä aito kiinnostus oppilaan motivoimiseen ja oppimaan innostamiseen. Konttinen on työpanoksellaan edistänyt merkittävällä tavalla suomalaisten lukutaitoa ja lukutaitotyötä.

Perustelut kokonaisuudessaan ja palkintotilaisuuden tallenne ovat nähtävissä Otavan Kirjasäätiön sivuilla.

Palkintojen lisäksi Otavan Kirjasäätiö jakoi yli 600 000 euroa apurahoja ja avustuksia kirjalliseen työhön ja lukemista edistäviin hankkeisiin.

Otavan Kirjasäätiön toiminnan tarkoitus on tukea kirjallisen työn tekijöitä ja edistää kirjallisuuden ja lukemisen kulttuuria Suomessa. Kirjallisuuspalkinnoillaan säätiö haluaa huomioida ja kannustaa kotimaisia kirjailijoita ja kirjallisen työn tekijöitä, sekä nostaa esiin heidän kulttuurisesti, sivistyksellisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävää työtään.

