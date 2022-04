Otavan nuortenromaanikilpailu käynnistyy!

Kustannusosakeyhtiö Otava ja Otavan Kirjasäätiö järjestävät nuortenromaanin kirjoituskilpailun.

Tarkoituksena on löytää ansiokas realistinen nuortenromaani, joka on vahvasti kytköksissä meidän aikaamme ja on sovellettavissa myös audiovisuaaliseen muotoon. Kilpailuun osallistuvan tekstin tulee olla kokonainen romaanikäsikirjoitus.

Kilpailuun voi osallistua suomenkielisellä ja ennen julkaisemattomalla käsikirjoituksella. Kilpailuun osallistuvaa käsikirjoitusta tai sen osia ei saa itse julkaista, tarjota julkaistavaksi tai muussa tarkoituksessa tarjota toisille tahoille kilpailun ollessa käynnissä. Kilpailu on avoin kaikille 18 vuotta täyttäneille kirjoittajille, jotka eivät ole ennen julkaisseet kaunokirjallista teosta nuorille.



Kustannusosakeyhtiö Otava julkaisee voittajakäsikirjoituksen syksyllä 2023. Otava varaa oikeuden myös muiden kilpailun kärkeen sijoittuneiden käsikirjoitusten julkaisemiseen. Julkaistavista käsikirjoituksista tehdään erikseen normaali kustannussopimus.

Kilpailun voittaja saa palkintona 7 000 euroa, toiseksi sijoittunut 4 000 euroa ja kolmanneksi sijoittunut 2 000 euroa. Rahapalkintojen lisäksi kilpailussa palkituille saattaa tarjoutua tilaisuus yhteistyöhön tuotanto- ja levitysyhtiö Aurora Studiosin kanssa, mikäli käsikirjoitus on toteutettavissa erityisen hyvin audiovisuaalisessa muodossa.



Kilpailun tuomaristoon kuuluvat kirjailija Veera Salmi, Otavan lasten- ja nuortenkirjallisuudenkustannusjohtaja Kaisu-Maria Toiskallio ja kustannuspäällikkö Marjo Lemponen, tuottaja Tia Ståhlberg tuotanto- ja levitysyhtiö Aurora Studiosista sekä kaksi lukiolaista Helsingin normaalilyseosta.



Osallistumisaika on 1.8. ̶ 1.11.2022, ja käsikirjoituksen on oltava perillä viimeistään 1.11.2022 mennessä. Kilpailun voittaja julkistetaan maaliskuussa 2023.

Lähetysohjeet

Lähetä tekstisi sähköpostiviestin liitetiedostona pdf-muodossa osoitteeseen kirjasaatio@otava.fi. Kirjoita viestin otsikoksi teksti ”Nuortenromaanikilpailu”. Kilpailuun osallistutaan nimimerkillä, joten merkitse liitetiedostoon pelkästään nimimerkkisi ja kirjoita nimesi ja yhteystietosi varsinaiseen sähköpostisaatteeseen. Raati saa nähdäkseen vain nimimerkillä varustetun käsikirjoituksen.

Liitä käsikirjoitustiedostosi alkuun lyhyt, korkeintaan yhden liuskan pituinen sisältösuunnitelma, josta käyvät ilmi juoni, henkilöhahmot ja teema.

Emme kommentoi käsikirjoituksia. Lisätietoa kilpailusta löydät täältä.