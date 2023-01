Oulun kaupunginsairaalan opastetunnus on jatkossa D-kirjain

Oulun kaupunginsairaalaan tulijoita opastaa jatkossa vaaleansinisellä taustalla oleva D-kirjan. Uudet opasteet on asennettu paikoilleen tammikuun aikana. Muutos näkyy myös asiakaskirjeissä ja kartoissa.

Muutoksen myötä kaupunginsairaala nivoutuu entistä tiiviimmin osaksi OYSin kampusaluetta. Jokaisella rakennuksella on oma tunnusväri ja kirjain, joita seuraamalla löytää oikeaan paikkaan. Tavoitteena on, että OYSin uudisrakennusten valmistuessa opasteet muodostavat selkeän, aakkosiin pohjautuvan kokonaisuuden: A, B ja F-taloja rakennetaan parhaillaan, E-talo eli sädehoidon yksikön uudisrakennus on jo valmistunut. Avohoitotalo on saanut jo aiemmin kirjaintunnuksen G. Myös C-talo kuuluu alueen suunnitelmiin, mutta sen rakentamisesta ei ole vielä päätöksiä.

Lisätietoa alueen opastuksesta ja ohjeita sairaalaan saapumiseen on koottu OYSin verkkosivuille osoitteeseen oys.fi/kartat.