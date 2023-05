Oulun Rajakylään rakennetaan uusi S-market

Uudistuva Rajakylä – uudenlaiset tarpeet

Huhtikuussa 2013 avattu Sale Rajakylä kaipaa jo kovasti uudistusta. Huhtikuussa 10-vuotissynttäreitään viettänyt Sale Rajakylä sulkeutuu toukokuussa ja purkutyöt alkavat heti. Uusi S-market on tarkoitus avata kesällä 2024.

– Vaikka Sale on toiminut tällä paikalla vasta kymmenen vuotta, on itse rakennus vuosikymmeniä vanha ja on tullut teknisen elinkaarensa loppuun. Nykyinen kiinteistö on lisäksi käynyt ahtaaksi tiloiltaan alueen jatkuvasti kasvaneen kysynnän ja valikoimien laajentamistarpeiden näkökulmasta. Uusi S-market tulee kaksinkertaistamaan myymälätilan ja samalla valikoiman määrä tuplaantuu. Lisäksi saamme tuotua uusia lisäpalveluita asiakkaillemme, kertoo Osuuskauppa Arinan marketkaupan ryhmäpäällikkö Antti Siuruainen.

– Uuden myymälän rakentamisen ajaksi Rajakylän Salen arinalaiset siirtyvät työskentelemään alueen muissa myymälöissä ja lähempänä avausta tulemme palkkaamaan S-market Rajakylään lisää henkilökuntaa, Siuruainen lisää.

Ympäristölle ystävällinen ja energiatehokas uusi S-market

Palveluverkoston nykyaikaistaminen, energiatehokkuuden kehittäminen ja uusiutuvan energian lisääminen tukevat Osuuskauppa Arinan tavoitetta olla hiilinegatiivinen vuoteen 2025 mennessä. Energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä kehitetään muun muassa tuomalla myymälään ovelliset kylmäkalusteet ja hyödyntämällä uusiutuvia energianlähteitä – tavoitteena maalämpöä, aurinkoa ja tuulta.

– Valinnat ovat yksi askel kohti tavoitettamme olla oman toimintamme osalta hiilinegatiivinen vuoteen 2025 mennessä. Tehtävämme on palveluita parantamalla helpottaa omistajien arkea ja lisätä hyötyä omasta kaupasta, ja sen eteen teemme nyt päämäärätietoisesti töitä. Myymäläuudistukset ja uudet kauppapaikat ovat yksi osa tätä tekemistä, mutta yhtä lailla panostamme herkeämättä toimipaikkojen hyvään kuntoon, edulliseen hintatasoon, kattaviin valikoimiin sekä oheispalveluihin, laajoihin aukioloihin ja asiakaspalveluun, toteaa Osuuskauppa Arinan marketkaupan toimialajohtaja Mikko Polso.