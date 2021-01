Oulun seudun kehityskuva 2030+

Kuusamon yhteismetsältä uusia luonnonsuojelualueita noin 240 hehtaaria 20.1.2021 09:00:00 EET | Tiedote

Kuusamon yhteismetsä ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat sopineet yksityisten luonnonsuojelualueiden perustamisista Kuusamoon. Suurin alueista on noin 116 hehtaarin suuruinen Halsin luonnonsuojelualue, joka sijaitsee Irnijärven eteläpuolella. Tammelan luonnonsuojelualue on noin 106 hehtaaria ja se sijaitsee Virmajoen pohjoispuolella rajoittuen vanhojen metsien suojelualueeseen. Pahka-ahon luonnonsuojelualue on noin 9 hehtaarin suuruinen ja on osa Isosuo-Kivisuon Natura-aluetta. ELY-keskus on tehnyt näiden suojelualueiden perustamispäätökset vuoden vaihteessa.