Oulun uusi Coffee House avautui Kauppakeskus Valkeassa 2.6.2022

Rentoa tunnelmaa ja patio Kesäkadulla

Uusi Coffee House tarjoaa monipuolisen kattauksen syötävää ja juotavaa kaiken ikäisille ja jokaiseen makuun. Erittäin suosittu, nyt kolmannella liikepaikallaan toimiva Coffee House on palvellut Oulussa jo vuodesta 2006 ja on siten yksi vanhimpia yhä toiminnassa olevia kahviloita Oulun katukuvassa.

Uusi sijainti tarjoaa myös Coffee Housen asiakkaille mahdollisuuden nauttia ympäri vuoden rennosta patiotunnelmasta Kauppakeskus Valkean lämmitetyllä Kesäkadulla. Kesäkadulta löytyvät jo entuudestaan tutut Bacaro Doppio ja La Torrefazione, joiden rinnalle 87 paikkainen Coffee House sopii omalla konseptillaan erinomaisesti täydentämään Valkean kahvilatarjontaa. Uudella paikalla avattu Coffee House työllistää nyt 15 työntekijää, joista kolme on uusia arinalaisia.

– Olemme iloisia, että pääsimme avaamaan Coffee Housen näin upealle paikalle Bacaro Doppion rinnalle. Molemmilla kahviloilla on nyt arvoisensa paikka ja ne ovat loistavasti oululaisten kulkureittien varrella, olitpa sitten ohikulkumatkalla tai haluat istua alas nauttimaan Kesäkadun mukavasta tunnelmasta laadukkaan kahvin ja herkullisten makupalojen kera. Coffee House tarjoaa erityisen monipuolisen valikoiman upeita herkkukahveja, joista erityisesti nuoriso nauttii, kertoo Osuuskauppa Arinan matkailu- ja ravitsemiskaupan ryhmäpäällikkö Heidi Koponen.

Muutto ja muodonmuutos

Coffee House sulki ovensa vanhalla paikallaan Pakkahuoneenkadulla vain muutama päivä sitten, tarkemmin viime viikon sunnuntaina. Original Sokos Hotel Arinan kyljessä palvellut kahvila luovutti tilansa Ouluun rantautuvan Ravintola VENNin käyttöön ja siirtyi keskelle kauppakeskuksen sykettä. Uusi paikka kauppakeskuksen kivijalassa tulee elävöittämään entisestään Kauppakeskus Valkean eläväistä kesäkatua. Kahvila sijoittuu Valkeassa pohjoisen pääsisäänkäynnin viereen.

Muuton mukana myös Coffee Housen sisustus koki muodonmuutoksen. Sisustussuunnittelusta vastasi Helsinkiläinen Visionary Design Partners, joka on monien S-ryhmän kahviloiden ja ravintoloiden muodonmuutosten taustalla. Coffee Housen sisustukseen haluttiin raikkailla väreillä ja runsaalla vihersisustuksella tuoda biofiilistä sekä luonnonmukaista tunnelmaa. Moniaistista ja rauhoittavaa kokemusta on luotu tilaan luonnonmateriaaleilla, luonnollisilla värisävyillä, laatoilla, puulla sekä rottinkisilla kalusteilla – kuin myös runsaalla vihersisustuksella. Synteettisten pintojen vaihtaminen aitoon puuhun, nahkaan, kiveen ja pehmeisiin samettikankaisiin luo lämpimän ja rauhoittavan tilan keskellä ruuhkaista kaupunkiympäristöä.

– Luontoon viittaavat elementit sisätiloissa saavat meidät voimaan paremmin. Tilojen on kestettävä aikaa, nojattava kestävään kehitykseen sekä kierrätyksen periaatteeseen minkä vuoksi käytimme suunnittelussamme vain aitoja materiaaleja, jotka vanhenevat kauniisti, selittää Visionary Design Partners Oy:n designer Jaana Ekman.

– Vuosien varrella tehty yhteistyö Arinalaisten kanssa on aina ollut hedelmällistä ja helppoa. Yhteistyömme aikanaan Ouluun avatun Amarillonkin osalta oli hyvin helppoa ja sujuvaa sekä ammattimaista. Arinalaisten ystävällisyys ja hieno yhteistyökyky ja halu suunnittelutoimistojen kanssa on esimerkillistä ja me VDPHelsingissä olemme enemmän kuin iloisia yhteistyöstä eri projekteissa, Ekman lisää.