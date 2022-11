Oulun uuteen yliopistosairaalaan tulee hyvästelytila - rauhallisuutta intiimiin tilaan luo jäkälästä tehty taideteos

Uudessa sairaalassa menehtyneen omaiset on otettu uudella tavalla huomioon. B-rakennuksen T. eli tunnelikerrokseen tulee intiimi tila, jossa omaisilla on mahdollisuus hyvästellä sairaalassa kuollut läheinen. Tila on tarkoitettu erityisesti potilaille, jotka ovat menehtyneet päivystyksessä tai leikkaussalissa. Hyvästelytilaan on haluttu luoda rauhallinen ja pelkistetty tunnelma. Muotoilija Ulla Autio toteutti Lounatuuli-nimisen teoksen yhteistyössä hailuotolaisen Polarmoss Oy:n Eveliina Iljanan kanssa. Taideteos on tehty murretuilla luonnonsävyillä värjätystä jäkälästä, joka valkokuultolakatun koivuviiluseinän kanssa muodostaa tilaan akustoivan pinnan. Kokonaissuunnitelman ansiosta ikkunattomasta tilasta avautuu ikään kuin luontonäkymä.

Uuteen sairaalaan tulevan taiteen teemat vaihtelevat eri rakennuksissa, mutta yhteistä teoksille on pohjoisen luonnon parantava voima. Hyvästelytilan jäkälästä tehty taideteos tukee tätä teemaa. Rakennusaikana uusiin kiinteistöihin suunnitellaan ja toteutetaan integroituja taideteoksia, joiden avulla sairaalaympäristöstä halutaan tehdä turvallisen tuntuinen ja helpommin lähestyttävä. Taiteen roolina on vahvistaa tilojen käyttäjien luontoyhteyttä, lievittää kipua ja edistää toipumista. Teokset ilmentävät pohjoisuutta, älykkyyttä ja innovatiivisuutta.

”Taiteen teemojen valinnassa on kuunneltu alueen asukkaita ja sairaalan henkilökuntaa. Vastauksissa korostui, että sairaalaan toivottiin erityisesti luontoaiheita ja alueellisuutta, sillä näiden koetaan tukevan hyvinvointia ja toipumista”, OYS 2030 -uudistamisohjelman taidesuunnittelija Tarja Kekäläinen kertoo.

Taideteokset sijoittuvat uusissa tiloissa luontevaksi osaksi hoitopolkua ja toimivat myös opastuksen sekä akustiikan tukena.