Oulun Välivainion keskuskortteli Galaksin toteuttaminen alkaa – ensimmäisen taloyhtiön ennakkomarkkinointi käynnistyy

Keskuskortteli Galaksi nousee entisen Välivainion koulun alueelle Kemintien varteen. Kortteli tulee osaksi Tuirasta Linnanmaan suuntaan rakentuvaa Alppilanbulevardia. Galaksi tulee toteuttamaan toiveen alueen kaupunkimaisen tehokkaasta täydennysrakentamisesta, jossa kävelylle, pyöräilylle ja joukkoliikenteelle on hyvät edellytykset.

Keskuskortteliin suunnitellaan monipuolista asumista, liiketiloja, työpaikkoja ja mahdollisesti myös päiväkotia keskusaukioksi rakentuvan Alppitorin ympärille. Kortteliin suunniteltavat talot ovat pääosin 1–12-kerroksisia: korkein 12-kerroksinen tornitalo tulee Alppitorin laidalle ja korttelin laitaa ja Välivainion suunnalla olevaa pientaloaluetta kohti rakennukset mataloituvat. Kortteliin tulee yhteensä 426 asuntoa ja rakentamista yhteensä 36 000 kerrosalaneliön verran.

Omat erityispiirteensä keskuskortteliin luovat mittavat panostukset taiteeseen ja liikuntaan: Ympäri korttelia löytyy taidetta seiniltä ja taideteoksina sekä innovatiivista valaistusta. Galaksiin suunnitellaan myös monipuolista liikuntatilaa ja katupeliaukiota lähialueen asukkaiden käyttöön.

Lapti aloittaa keskuskortteli Galaksin toteuttamisen Asunto Oy Välivainion Marsin ennakkomarkkinoinnilla.Välivainion Marsiin kuuluu kaksi viisikerroksista taloa, joissa on yhteensä 71 asuntoa yksiöistä kolmioihin. Marsissa kiinnitetään erityistä huomiota arjen sujuvuuteen ja ekologisuuteen sekä yhteistilojen suunnitteluun: taloyhtiö on A-energialuokkaa, ja sen asukkaiden käytössä on runsaat varastotilat, yhteinen monitoimitila ja yhteiskäyttöauto. Kohteen rakentaminen alkaa kesällä 2023, ja asunnot valmistuvat syksyllä 2024. Koko keskuskortteli rakentuu valmiiksi seuraavien vuosien aikana sen mukaan, milloin kaupunki muuttaa kaavan vaatimaa Kemintien linjausta mahdollistamaan tulevan Alppilanbulevardin.

”Olemme tyytyväisiä päästessämme tiivistämään Välivainion aluetta ja luomaan urbaanin keskuskorttelin. Kortteli tuo kaivattuja asuntoja ja palveluja sekä uudenlaista kaupunkielämää alueelle. Olemme jo aiemmin rakentaneet Välivainion Galaksin reunalle kolme kerros- ja rivitaloyhtiötä, ja alue on herättänyt runsaasti kiinnostusta”, kertoo Laptin Pohjois-Suomen aluejohtaja Mikko Lohi.