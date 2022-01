Oulun yliopisto valitsi Exoven 3 miljoonan euron arvoisen verkkopalvelu-hankinnan kumppaniksi

Exove on on suunnittelu- ja ohjelmistoyritys, joka luo digitaalisia ratkaisuja asiakkaiden menestyksen tueksi. Exove tarjoaa palveluita, joilla on välitön vaikutus liiketoimintaan yhdistämällä asiakasymmärryksen, datan ja teknologian. Yrityksellä on toimipisteitä neljässä maassa ja se toimii lähes sadan hengen voimin. Asiakkaina on monelle suomalaiselle tuttuja brändejä kuten esimerkiksi Neste Oyj, Sanoma Oyj ja koulutuspuolelta mm. Haaga-Helia.