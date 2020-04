Oulun yliopiston tutkijat kertovat pandemian vaikutuksista

Kalimenjoessa runsas rauta heikentää voimakkaasti veden laatua 6.4.2020 08:30:00 EEST | Tiedote

Kalimenjoki on lähes luonnontilainen Oulun pohjoispuolella sijaitseva pieni joki, jonka tila on heikentynyt viime vuosina. Sen vedenlaadun heikentymiseen johtaneita syitä ja vesistöön tulevan kuormituksen vaikuttavia tekijöitä joen koko valuma-alueella on selvitetty KaliVesi-tutkimushankkeessa. Vedenlaatua heikentää runsas jokiuomaan kulkeutuva rauta.