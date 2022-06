Oulun yliopistoon uusia akatemiahankkeita luonnontieteiden ja tekniikan tutkimukseen

Uusi vieraslajihyönteinen löydetty Suomesta 20.6.2022 13:01:00 EEST | Tiedote

Oulun yliopiston tutkijat löysivät Helsingistä, Haagan alppiruusupuistosta uuden vieraslajihyönteisen. Pistiäisen suomenkieliseksi nimeksi on suunnitteilla atsaleavarviainen tai atsaleapistiäinen. On hyvin todennäköistä, että uusi hyönteinen on levinnyt muuallekin Suomeen puutarhoissa suosittujen alppiruusujen mukana. Tulokas ei uhkaa Suomen luonnonvaraisia alppiruusuja.