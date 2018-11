Oulunkylän ala-asteella 12 luokkahuonetta pois käytöstä - yhden luokan alakatto putosi viikonloppuna

Oulunkylän ala-asteen koulussa (Teinintie 12) on jouduttu sulkemaan pois käytöstä 12 luokkahuonetta. Syynä on yhden luokkahuoneen alakaton osittainen romahdus viikonlopun aikana. Luokkahuone oli tyhjä tapahtuman sattuessa.

Epäillään, että peruskorjauksen yhteydessä on tapahtunut rakenteellinen virhe, mistä romahdus johtui. Syytä selvitetään. Koulun perusparannus tehtiin kaksi vuotta sitten. Koska on mahdollista, että sama virhe koskee kaikkiaan 12 luokkaa, ne ovat poissa käytöstä, kunnes kaikkien luokkien alakatot on tarkistettu.

Luokat ovat poissa käytöstä arviolta 1-3 viikkoa. Koulussa on tänään tehty tilapäisiä järjestelyjä alkuviikkoa varten.