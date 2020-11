Outi Alanko-Kahiluoto on Kukunorin uusi puheenjohtaja

Outi Alanko-Kahiluoto valittiin yksimielisesti Kulttuurin ja hyvinvoinnin liitto Kukunorin uudeksi puheenjohtajaksi. Valinta tehtiin yhdistyksen syyskokouksessa 16.11.2020.

Outi Alanko-Kahiluoto on neljännen kauden kansanedustaja ja koulutukseltaan filosofian tohtori. Hän on toiminut eduskunnassa muun muassa mielenterveyden neuvottelukunnassa sekä puheenjohtajana eduskunnan Nuorten mielenterveyden tuki -ryhmässä. Alanko-Kahiluoto on aktiivinen erityisesti sosiaali- ja kulttuuripolitiikassa ja hän on esittänyt monia parannuksia mielenterveyspalveluiden vahvistamiseksi. Kirjallisissa kysymyksissään Alanko-Kahiluoto on nostanut esiin muun muassa Kelan kuntoutuspsykoterapian tulevaisuuden ja rahoituksen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten mielenterveyspalvelut ja psykologien lisäämisen varhaiskasvatukseen. Lisäsi hän on esittänyt toimenpidekokonaisuutta lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden vahvistamiseksi.



“Kukunorin vahvuutena on uudenlaisten ratkaisujen luominen yhdessä muiden kanssa ja erilaisten toimijoiden yhdistäminen. Yhteiskunnallisesti meillä on kuitenkin vielä paljon tehtävää, jotta kaikki voisivat hyvin. Näenkin, että myös Kukunorissa meidän tulee jatkossakin haastaa itseämme, kokeilla rohkeasti uutta ja rakentaa uusia yhteistyökumppanuuksia sektoreiden välille. Näin voimme olla aktiivisesti rakentamassa uutta hyvinvoinnin kulttuuria”, Alanko-Kahiluoto linjaa.



“On hienoa olla mukana tukemassa tätä toimintaa omalla panoksellani ja haluaisin kiittää valitsijoita saamastani luottamuksesta.”