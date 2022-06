Outokumpu asettaa uuden standardin maailman vastuullisimmalle ruostumattomalle teräkselle – tuo markkinoille tuotteen, jonka hiilijalanjälki on 92 % alan keskiarvoa pienempi*

Jaa

Outokumpu tuo markkinoille uuden ruostumattoman teräksen päästöminimoidun tuotelinjan, Circle Greenin. Sen päästöintensiteetti on maailman pienin, ja sen hiilijalanjälki on 92 % pienempi kuin alan globaali keskiarvo ja 64 % pienempi kuin Outokummun tavanomaisella tuotannolla, joka on jo alan vastuullisinta tällä hetkellä. Vastuullisen ruostumattoman teräksen uusi standardi on nyt asetettu.

”Olemme erittäin ylpeitä voidessamme esitellä uuden tuotelinjan, Outokumpu Circle Greenin, joka on todellinen innovaatio ruostumattoman teräksen alalla ja tulos pitkäjänteisestä oppimismatkastamme. Ensimmäinen erä valmistettiin Torniossa, ja se toimitettiin yhdelle strategisista asiakkaistamme, Fiskars Groupille, käytettäväksi keittiövälineiden valmistuksessa. Olen äärimmäisen ylpeä, että voimme esitellä tuotteen, jolla on todellinen vaikutus asiakkaidemme ilmastotavoitteisiin”, sanoo Niklas Wass, Outokummun tuotantojohtaja. ”Näemme maailmanlaajuisesti kasvavan tarpeen vähähiiliselle ruostumattomalle teräkselle niin rakentamisessa, raskaassa teollisuudessa kuin kuluttajatuotteissa. Olen erittäin iloinen voidessani todeta, että Outokumpu on nyt valmis vastaamaan tähän kysyntään. Tässä ensimmäisessä vaiheessa keskitymme muutamaan strategiseen asiakkaaseen, mutta etsimme jo nyt tapoja laajentaa tuotantoa”, Wass sanoo. Tuotannossa käytettiin biopohjaisia ​​materiaaleja Outokumpu saavutti ennennäkemättömän päästövähennyksen parantamalla koko ruostumattoman teräksen tuotantoketjua. Alkuketjun raaka-ainepäästöjen vähentäminen oli tärkeässä roolissa, sillä ne muodostavat suurimman osan ruostumattoman teräksen hiilijalanjäljestä. Huolellinen tuotanto ja laadun optimointi johtivat parempaan energiatehokkuuteen. Tuotannossa on käytetty biokaasua, biodieseliä, biokoksia ja vähähiilistä sähköä. Soveltamisalojen 1 ja 2 CO2-päästöjä pystyttiin pienentämään 95 %. Vaikka näitä biopohjaisia ​​materiaaleja on testattu aiemmin tuotannossa, niitä käytettiin ensimmäistä kertaa yhdessä Outokumpu Circle Greenin valmistuksessa. ”Päästöminimoitu tuotteemme vastaa maailmanlaajuiseen tarpeeseen kehittää vastuullisempia ja pitkäikäisempiä tuotteita, jotka auttavat rakentamaan kestävämpää tulevaisuutta. Materiaali valmistettiin teollisessa mittakaavassa olemassa olevilla tuotantoresursseillamme. Tämä on olennainen askel kohti Outokummun vastuullisuustavoitteiden saavuttamista”, Wass sanoo. Maailman ensimmäinen päästöminimoitu ruostumattoman teräksen tuotanto Uuden Outokumpu Circle Greenin tuotanto on ensimmäinen laatuaan, sillä mikään muu ruostumattoman teräksen valmistaja ei ole kyennyt valmistamaan ruostumatonta terästä näin alhaisilla päästötasoilla, kun otetaan huomioon kaikki ilmastopäästöt koko tuotantoketjussa, mukaan lukien soveltamisalat 1, 2 ja 3. Ilmastokompensointia ei ole käytetty päästöjen laskennassa ja painopiste on ollut Outokummun omien prosessien ja toimitusketjun parantamisessa. Outokumpu tarkasteli ja optimoi jokaisen tuotantovaiheen päästöt ruostumattoman teräksen sulatusprosessista ja energiantuotannosta kuljetuksiin ja raaka-aineiden tuotantoon. Päästövähennyslaskelma sisältää kaikki Greenhouse Gas Protocol -menetelmän mukaiset päästöalueet, jotta on saatu kokonaiskuva päästöistä. Outokumpu on ruostumattoman teräksen alan globaali johtaja päästöjen vähentämisessä ja hiilineutraaliudessa – työ Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi vaatii nopeita toimia. Outokumpu on ainoa ruostumattoman teräksen tuottaja, jonka ilmastotavoitteet Science Based Targets -aloitte (SBTi) on hyväksynyt. ”Haluan kiittää Outokummun tiimiämme tämän mahdollistamisesta. Asiantuntijamme ovat olleet erittäin sitoutuneita tähän historialliseen projektiin ja tiimihenki on ollut todella vahva, kun olemme rakentaneet uutta askelta kohti kestävää tulevaisuutta. Jatkamme työtä kohti maailmaa, joka kestää ikuisesti”, Wass sanoo. *Lähde: ISSF-laskelma ruostumattoman terästeollisuuden keskimääräisistä päästöistä

Yhteyshenkilöt

Kuvat Lataa Outokummun tuotantojohtaja Niklas Wass Lataa

Linkit