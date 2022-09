Outshine tiedottaa: Säästämme energiaa toimimalla vastuullisesti

Outshine Oy:n johto kokoontui maanantaina 5.9.2022 arvioimaan digitaalisten ulkomainosten energiankulutusta, tarkastelemaan kulutuksen vähentämiseen tähtäävän toimintasuunnitelmansa riittävyyttä sekä arvioimaan mahdollisia lisätoimenpiteitä energiankulutuksen vähentämiseksi.

- Päätimme yksimielisesti vähentää näyttöjen kirkkautta vuorokauden pimeinä tunteina. Käytössämme on entuudestaankin markkinoiden laadukkain teknologia, minkä avulla näyttöjen valotehoa voidaan ketterästi säätää ympäröivän valoisuuden ja muiden tarvittavien ehtojen perusteella. Seuraamme tilannetta tarkasti ja haastamme myös muut alan toimijat mukaan pitkäjänteisiin talkoisiin, kertoo Outshine Oy:n toimitusjohtaja Jani Lepistö.

Pitkäjänteinen vastuullinen toimintatapa on avain energian säästämiseksi

Ylen artikkelissa esiintyneen asiantuntijan arvion mukaan 3m2 kokoinen LED-näyttö voi kuluttaa perheen omakotitalon verran energiaa. Tämä arvio ei kuitenkaan vastaa todellisuutta, sillä 3m2 näyttö vie mainoskäytössä keskimäärin muutaman television verran energiaa. Todelliset kulutuslukemat varmistettiin tarkastelemalla Outshinen näyttöjen toteutunutta kulutusta sekä pyytämällä asiaan asiantuntijan näkemys.

- Suomen olosuhteissa näyttöjen todellinen energiankulutus on Etelä-Euroopan maihin verrattuna erittäin maltillinen, sillä suurimman osan vuodesta ulkona on pimeää. Meillä Outshinella näyttöjen valoisuus on säädetty tarkasti ympäröivien olosuhteiden mukaan ja talvella näyttöjen maksimivalotehosta käytetään vain viidestä kymmeneen prosenttia. Automaattinen kirkkaudensäätö perustuu älypuhelinten tapaan sensoriin ja myös pilvisellä kelillä tehoa pudotetaan automaattisesti. Toimintatapamme mahdollistaa energiankäytön optimoinnin juuri talvella, milloin energian hinnan ennakoidaan olevan korkeimmillaan, kertoo Outshine Oy:n Lead Arhitect Aapo Koro.

Professorin Ylellä esittämä arvio digitaalisen mainoksen energiankulutuksesta perustuu oletukseen, että mainosnäyttöä käytetään täydellä valoteholla kellonajasta sekä muista ympäröivistä olosuhteista piittaamatta. Tämän lisäksi maksimaalinen energiankulutus edellyttäisi sitä, että näytössä esitetään täysin valkopohjaista aineistoa, sillä esimerkiksi videot tai muut värit kuluttavat vähemmän energiaa. Professorin esittämä skenaario on onneksi vain teoreettinen, sillä esimerkiksi Helsingin kaupunki on ohjeissaan määritellyt selkeät raja-arvot mainosten enimmäiskirkkaudelle ja edellyttänyt, että myös ympäröivä valoisuus huomioidaan.

- Suihkukin kuluttaa tarpeettoman paljon vettä ja energiaa, jos se on päällä aamusta iltaan. Haluamme toiminnallamme näyttää esimerkkiä ja osoittaa, että myös ulkomainosyritys voi seurata kulutustaan ja toimia vastuullisesti, sanoo Jani Lepistö.