Outsider Art Festival OAF antaa äänen outsider-taiteen tekijöille

OAF tekee vahvaa yhdenvertaisuustyötä laajan verkoston kanssa. Toiminta palkittiin vuonna 2022 SKR:n Taidetta yhdessä -palkinnolla, Vimma -palkinnolla sekä AGMA:n vuoden välittäjätekona. Vuoden 2023 teemana on taiteilijoiden työllisyys ja kansainvälistyminen. Festivaalin tuottaa Pertti Kurikan Nimipäivät -bändin perustama outsider-taiteen tuotantotalo Pertin Valinta, ja järjestäjäkumppaneina toimivat Autismisäätiö ja Kukunori ry. Festivaalin tavoitteena on luoda inklusiivisia ja kestäviä toimintamalleja kulttuurialalle ja nostaa esiin erityisryhmien osaamista. OAF työllistää vuosittain yli sata erityistä taiteen tekijää kulttuurisisältöjen ja -tapahtumien tuottajina.

OAF työllistää outsider-taiteilijoita festivaalin kuratoinnissa, festivaalituotannon tehtävissä ja festivaalioppaina

Pertin Valinnan perustajajäsen Sami Helle on mukana festivaalin järjestämisessä. Helteen mielestä tärkeintä on, että festareilla alan outsiderit ja insiderit, erityisryhmät ja normikansa kohtaavat toisiaan ja pitävät yhdessä hauskaa. ”Ketään ei suljeta pois. Itselleni tapahtuma on vuoden kohokohta.” Pertin valinta juhli huhtikuussa viisivuotissyntymäpäiviä. ”Me ollaan tosi ylpeitä meidän yrityksestä ja siitä, että voidaan auttaa muita. Ollaan myös tosi iloisia siitä, että kulttuuriala on ottanut meidät niin hyvin vastaan. Kiitos meidän mahtaville taiteilijoille ja mentoreille yhteistyökumppaneille, yhdessä tätä on kiva tehdä.” Helle pitää toimintaa jatkona Pertti Kurikan Nimipäivien käynnistämälle yhdenvertaisuustyölle. ”On kiva, että Pertti Kurikan Nimipäivät on pystynyt antamaan erityisryhmiin kuuluville taiteilijoille sysäyksen tehdä asioita”, hän iloitsee. ”Bändillä on ollut aika suuri rooli sen osoittamisessa, mitä erityisryhmiin kuuluvat ihmiset voivat ja osaavat tehdä. Olemme kyenneet ottamaan riskejä ja potkimaan ovia auki.”

OAF päätapahtumat on julkaistu!

Festivaalin neljäs ohjelmakausi esittelee laajan kattauksen suomalaista outsider-taidetta ja tuo Suomeen kiinnostavia kansainvälisiä vieraita. Ohjelma on kuratoitu festivaalin taiteelliseen työryhmään kuuluvien outsider-taiteilijoiden ja mentoreiden yhteistyönä. Luvassa on yllättäviä taidekokemuksia ja kohtaamisia eri puolilla kaupunkia. Taidenäyttelyt järjestetään Helsingin taidemuseo HAM:ssa ja Pertin valinnan galleriassa, elokuvat Keskustakirjasto Oodin Kino Reginassa, musiikkiesitykset G Livelabissa ja Semifinalissa ja kirjallisuuden ja esittävän taiteen esitykset Kansallismuseossa. Lisäksi festivaali järjestää taiteilijatapaamisia, työpajoja ja keskusteluja festivaalin tapahtumapaikoilla, Radio Helsingissä ja verkossa. Tapahtumat ovat pääosin ilmaisia. Kannatuslipun ostamalla jokainen voi tukea OAF.n tekemää yhdenvertaisuustyötä, sillä festivaalin tuotto ohjataan erityisryhmien työllistämiseen.

Helle on kuratoinut OAF:n musiikkiohjelmaa yhdessä rap-artisti Palefacen ja muusikko Sani Valorannan kanssa. Kuratoinnissa on riittänyt työtä, sillä hakemusten määrä on vuosittain tuplaantunut. ”On hienoa, että meillä on Suomessa niin paljon uusia ja vanhoja tekijöitä eri taiteen aloilta.” OAF:n musiikillinen mikrokosmos tarjoilee kantaaottavaa räppiä, pop-rock iloittelua, free jazzia ja parantavaa post-immortal noisea. G Livelabissa 23.8. lavalle nousevat Mc Koo, Mika Hagman, Grandefinale sekä Loiriplukari. Semifinalissa 24.8. esiintyvät perkussiotaiteilija Ryosuke Kiyasu (JPN) ja Mirrored Fatality (USA), joka saapuu OAF:n taiteilijaresidenssiin.

OAF:n tavoitteena on edistää suomalaisten taiteilijoiden kansainvälistymistä. “Viime vuonna me tuotiin Suomeen Drag Syndrome, ja Mirrored Fatality, jotka on punkkarimaanviljelijöitä jenkeistä. Ne aikoo laittaa faneille myös ruokaa Pertin valinnassa. Japanilainen freejazzari Ryosuke Kiyasu esiintyi jo kerran tänä vuonna Pertin Valinnassa ja tupa oli täynnä. Oli pakko kutsua se uudestaan, kun kaikki ei mahtunut sisään keikalle.”

“On tärkeää pysyä kartalla siitä mitä maailmalla tapahtuu”, Helle kertoo. ”Suomessa ja maailmalla tapahtuu paljon hyviä asioita. Erilaisuus on vihdoin hyvä juttu”, Helle iloitsee. “Tänä vuonna kehitysvammainen näyttelijä voitti jopa Oscar-palkinnon!” Myös OAF:n uusi taideohjelma OAF Akatemia juhlii lasikattojen murtamista, kun hammondtaiteilija Kalle Salonen toteuttaa unelmansa ja esiintyy Huvila-teltassa 20.8. Salonen-Grön-Gustavson kokoonpanon kanssa. Salosen haaveena on esiintyä jazzklubeilla ympäri maailmaa.

OAF valtaa Taiteiden yönä Kansallismuseon

OAF juhlii festivaalin avajaisia valtaamalla Kansallismuseon Taiteiden yönä 17.8.2023. Avajaistapahtuma nostaa esiin puheenvuoroja taiteen vapaudesta, suomalaisuudesta, ulkopuolisuudesta ja rohkeudesta olla erilainen. Ohjelmassa on yllätyksellinen taidekierros Kansallismuseossa. Ohjelman avaa legendaarinen Keuhkot julistuksella vapaan taiteen puolesta.

Avajaisesityksen jälkeen OAF:n festivaalioppaat opastavat yleisön pääaulasta eri puolilla museota sijaitsevien taide-elämysten pariin. OAF-työryhmän suunnittelema omatoiminen taidekierros kutsuu katsomaan taidetta “ulkopuolisin silmin”. Taidekierroksella yleisön yllättää Teatteriryhmä Vautsi ja Runouden iskuryhmä. Ateljéssa voi nauttia intiimeistä musiikkiesityksistä ja auditoriossa kuullaan OAF:n ja WSOY:n kirjailijoita ja kirjallisuuden ulkopuolista kirjallisuutta. Illan päättää lyhytelokuvanäytös. Elokuvaohjelmassa on Anne Kalliolan ja karjalaisten nuorten tekemä elokuva karjalan kielestä ja sen asemasta Suomessa, Kati Kallion ja Tanssiryhmä Ihanan GEN Z -trilogia, Mika Ruoholan Kylä sekä Miska Tuonosen mykkäelokuvat.

True Equality -juhlat ovat avoinna kaikille

OAF-avajaisten etkot, True Equality -juhlat järjestetään Kansallismuseon ravintolassa. True Equality -tilaisuus juhlistaa festivaalin taiteilijoita ja ohjelmistoa sekä yhdenvertaista yhteistyötä. Tapahtuma on osa Pertin valinnan ja Kyrö Distilleryn käynnistämää True Equality -työllistämisohjelmaa. Ohjelman lähtökohtana on, että kaikki saavat osallistua yhdenvertaisesti kulttuuri- ja ravintola-alan uudelleenrakentamiseen. Juhlien ohjelmassa on kansainvälisten vieraiden juhlapuheita, upeita artistivieraita, OAF Akatemian taiteilijoiden puheenvuorot sekä vuoden parhaan taiteilijan palkinto. Palkinnon jakaa taiteellisen työryhmän vieraileva mentori, Outsider Art Fairin johtaja Sofia Lanusse (USA).

Ohjelmaa täydentää Teresa Välimäen ja Sami Helteen suunnittelema juhlamenu. ”Teimme Teresan kanssa keikan juuri Pariisissa, kun avasimme siellä Imagine Everyday! Outsider Art Finland -näyttelyn Suomen Ranskan instituutin tiloissa. Pariisista tarttui mukaan hyviä ideoita, joilla voimme yllättää seuraavaksi suomalaiset Kansallismuseossa. ”Me ollaan tehty tällaisia tapahtumia jo monta kertaa. Saadaan aina palautetta siitä, että meidän bileissä on paras tunnelma. Se pitää täysin paikkansa!”

OAF 2023 Ohjelma www.outsiderart.fi

Liput https://www.tiketti.fi/oaf

Helsingin juhlaviiikot https://helsinkifestival.fi/event/ystavafestivaali-outsider-art-festival/

OAF 2023 Taiteilijat Keuhkot, Felix Lybeck ja Kuuhullun kuolema, Mc Koo, Mika Hagman, Grandefinale, Alexandra Marina, Christelle Mas, Elina Hiekkavirta, Jaana Miettinen, Maija Pilvikki Kimanen, Myrtillius Kauria, Sähkökehto (Julius Jämsen), Mark & Potta (Tuija Markonsalo), Anne Kalliola ja Karjalaine iäni, Kati Kallio & Tanssiryhmä Ihanat, Mika Ruohola, Miska Tuononen, Jukka Nevalainen, Loiriplukari, Mikko Lautiainen, Teatteriryhmä Vautsi, Julius Kuusisaari, Jim Dahl, Liisa Marjatta Jokinen, Mika Leminen, Toivo Hauru ja Eeva Lusenius. OAF Akatemiataiteilijat ovat Kalle Salonen ja Myrtillius Kauria.

OAF 2023 Taiteellinen työryhmä Taiteellisen työryhmän jäsenet ovat Sami Helle, Sani Valoranta, Paleface, Johanna Konttinen, Maria Tani, Jani Leinonen, Pekka Elomaa, Mika Hagman, Heidi Backström, Niklas Nyholm ja Joonas Nyholm, Ilona Ahti, Sanni Purhonen ja Aleksis Salusjärvi sekä vieraileva mentori Sofia Lanusse (Outsider Art Fair NYC).

OAF 2023 yhteistyökumppanit Opetus- ja kulttuuriministeriö, Koneen Säätiö, Helsingin kaupunki, Taiteen edistämiskeskus, Frame, WSOY, MES, Helsingin Juhlaviikot, Tiketti Oy, Kyrö Distillery Company, Radio Helsinki, Kansallismuseo, HAM, Keskustakirjasto Oodi, Mad House Helsinki, G Livelab, Semifinal, Klaus K, Alvi ry, Kanresta.



