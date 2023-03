Outsider Art Festival perustaa uuden taideohjelman: OAF Akatemian ensimmäiseksi taiteilijaksi on valittu Hammond-virtuoosi Kalle Salonen

OAF Akatemia on uusi taideohjelma, joka käynnistyi tammikuussa 2023 osana Outsider Art Festivalin toimintaa. Ohjelma tukee outsider-taiteen tekijöiden työskentelyä pitkäjänteisesti ja luo uuden toimintamallin, joka mahdollistaa outsider-taiteen tekemisen ja tilaamisen toimeksiantoina. OAF Akatemia tarjoaa kuudelle outsider-taiteen tekijälle kuuden kuukauden työskentelyjakson, jonka tuloksena syntyy kuusi tilaustyötä eri taiteenaloilta. Ohjelma tarjoaa taiteilijoille 15 000 € apurahan, mentorin sekä ohjelman koordinaattorin tuen. Teokset esitetään Outsider Art Festivalilla vuosina 2023, 2024 ja 2025. Ohjelman tuottaa outsider-taiteen tuotantotalo ja agentuuri Pertin Valinta ja rahoittaa Koneen säätiö.

Outsider Art Festivalin toiminnanjohtaja Heini Merkkiniemi pitää OAF Akatemiaa merkittävänä avauksena, joka rakentaa siltoja outsider-taiteen ja valtavirtataiteen välillä. “Koneen säätiön tuki on erittäin tärkeä uusia avaus, sillä se mahdollistaa yhdenvertaiset ja laadukkaat työskentelymahdollisuudet sekä yksilöllisen tuen outsider-taiteen tekijöille. OAF Akatemiassa pääsemme taiteen alkujuurille toteuttamaan yhteiskunnan ja taidekentän marginaalissa toimivien taiteilijoiden visioita ja unelmia. Ohjelman aikana teemme syväsukelluksen outsider-taidekentän taidepraktiikkaan kuuden taiteilijan kanssa eri taiteen aloilla. Tämä on meille erityinen mahdollisuus oppia ymmärtämään taiteen eri merkityksiä ja mahdollisuuksia, tuoda yhteen taidekentän insidereita ja outsidereita, sekä nostaa esiin näkökulmia ja keskusteluja liittyen vallan ja ulkopuolisuuden teemoihin. Ohjelma synnyttää ainutlaatuisten taidesisältöjen lisäksi innostavia esimerkkejä, kestäviä ja inklusiivisia toimintamalleja sekä uusia tukirakenteita, joiden toivomme palvelevan tulevaisuudessa laajasti luovien alojen tekijöitä, yhteisöjä ja yhteiskuntaa.”

OAF Akatemian ensimmäinen taiteilija on Hammond-virtuoosi Kalle Salonen. OAF Akatemiassa Salonen toteuttaa unelmansa ja säveltää uutta musiikkia kolmen Hammondin kokoonpanolle. Salonen murtaa lasikattoja ensimmäisenä kehitysvammaisena muusikkona, joka tavoittelee kansainvälistä uraa säveltäjänä. “Kyllä se on komee juttu pistää kolme Hammond-urkua läjään ja lavalle. Siinä on vähän sellasta historian meininkiä. Tää on siinäkin mielessä hyvä juttu, että enää ei varmaan kukaan tuu sanomaan, että Kalle laita nyt se volume hiljemmalle tai älä nyt soita sitä Hammondia!”, Salonen kommentoi.

Salosen unelmaa lähtee toteuttamaan myös pitkän linjan musiikkituottaja ja multi-instrumentalisti Hannu Pikkarainen, joka toimii Salosen sävellystyön mentorina. “Kallella voi olla jotkut biisit valmiita, ja sitten niitä lähdetään työstämään yhdessä – osa taas sellaisia mitä tehdään enemmän kimpassa. Sävellystyö on sitä verkkojen laskua veteen ja verkkojen nostoa, yhdessä katsomista, että mitä sinne on tullu ja siitä sitten äänittämistä. Nyt tehdään ensimmäistä kertaa musiikkia kolmelle hammondille, ja se tulee antamaan paljon rajoja, mutta myös vapauksia prosessille”, Pikkarainen avaa sävellystyön vaiheita.

Salosen uusi teoskokonaisuus esitetään elokuussa Outsider Art Festivalin yhteydessä. Livekokoonpanossa Hammondeja soittaa Salosen kanssa kaksi pitkän linjan konkaria: Wigwam-yhtyeestä tuttu Jukka Gustavson ja J. Karjalaisen bändissä soittava Pekka Gröhn. “Luvassa on jazzia, funkia ja vaarallisia tilanteita”, Kalle Salonen hehkuttaa.

Lisätietoja:

Outsider Art Festivalin (OAF) ja OAF Akatemian tuottajana toimii Pertin Valinta, outsider-taiteen tuotantotalo ja agentuuri. www.pertinvalinta.fi

OAF Akatemia tarjoaa kuudelle outsider-taiteen tekijälle kuuden kuukauden työskentelyjakson, joiden tuloksena syntyy kuusi tilaustyötä eri taiteen aloilta. Ohjelmaa rahoittaa Koneen säätiö. https://outsiderart.fi/oaf-akatemia/

#koneensäätiöntuella

Outsider Art Festival OAF on Helsingin juhlaviikkojen ystäväfestivaali, joka järjestetään Helsingissä 17.-27.8.2023. OAF antaa äänen outsider-taiteen tekijöille esittämällä valloittavan kattauksen musiikkia, kuvataidetta, kirjallisuutta, esitystaidetta, elokuvia ja elämäntarinoita. OAF tekee pioneerityötä ja edistää yhdenvertaisuutta kulttuuri- ja tapahtuma-alalla. OAF palkittiin vuonna 2022 Vuoden välitysteko -palkinnolla (AGMA ry) sekä Suomen Kulttuurirahaston Taidetta yhdessä -kärkihankkeena. www.outsiderart.fi

Kalle Salosen nettisivut: www.kallesalonen.fi

Kuvapankki: Akatemian visuaalisen ilmeen on suunnitellut Klaus Welp. Valokuvat Pekka Elomaa.