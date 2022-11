OX2, Helen ja Ålandsbanken sopimukseen Niinimäen tuulipuiston toteuttamisesta – itäisen Suomen suurimman tuulivoimahankkeen rakentaminen käynnistyy Pieksämäellä

Suomen kolmanneksi suurin tuulipuisto valmistui – OX2 luovuttaa Metsälamminkankaan tuulipuiston Lundin Energylle ja Sval Energille 4.4.2022 10:00:00 EEST | Tiedote

Uusiutuvan energian yhtiö OX2:n toteuttama Metsälamminkankaan tuulipuisto on valmis luovutettavaksi pohjoismaisille energiayhtiöille Lundin Energylle ja Sval Energille. Tuulipuisto käsittää 24 tuulivoimalaa, joiden kokonaisteho on yhteensä 132 megawattia. Tuulipuisto on valmistuessaan Suomen kolmanneksi suurin.