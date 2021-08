OX2 ja Tuulikolmio yhteistyösopimukseen uusien tuulivoimahankkeiden kehittämisestä

Jaa

Euroopan johtava maatuulivoiman toteuttaja, pohjoismainen OX2 ja suomalainen tuulivoimakehittäjä Tuulikolmio ovat solmineet yhteistyösopimuksen uusien tuulivoimahankkeiden kehittämisestä Suomessa. Sopimukseen kuuluu merkittävä määrä tuulivoimahankkeita. Tavoitteena on toteuttaa hankkeet tämän vuosikymmenen aikana.

Nyt solmittuun yhteistyösopimukseen kuuluu Tuulikolmion käynnistämiä hankkeita muun muassa Keski-Suomessa, Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Ensimmäisten hankkeiden lupaprosessit käynnistetään tämän syksyn aikana. Tuulikolmio vastaa yhteistyöhankkeiden maa-alueiden vuokraamisesta sekä luvituksesta. OX2 vastaa yhteistyöhankkeiden teknisestä suunnittelusta sekä toteutuksesta, rakentamisesta ja niihin liittyvästä rahoituksesta.

”Yhteistyön kautta saamme lisää resursseja, hankkeita sekä maantieteellistä hajautusta olemassa olevaan portfolioomme. Tuulikolmio on kokenut ja ammattimainen toimija, joten odotamme yhteistyöltä hyviä tuloksia. Tuulivoimalla on keskeinen rooli energiamurroksessa ja yhteiskunnan sähköistämisessä, johon haluamme vastata kasvattamalla pidemmän tähtäimen hankesalkkuamme”, toteaa OX2:n Suomen hankekehityksestä vastaava johtaja Veli-Pekka Alkula.

"Tuulivoima-alalla on käynnissä suuri muutos. Hankkeita rakennetaan nyt markkinaehtoisesti ja uusia hankealueita kehitetään myös sisämaassa ja Pohjois-Suomessa”, Tuulikolmion operatiivinen johtaja Jussi Havia sanoo ja jatkaa:

”Yhteistyö OX2:n kanssa mahdollistaa meille resurssit hallita tuulipuistohankkeen koko kehityskaari aina rakentamiseen ja operointiin asti. OX2 on Euroopan suurimpia alan toimijoita ja heiltä löytyy alan parasta osaamista. Laajamittaisen yhteistyön aloittaminen OX2:n ja Tuulikolmion välillä on hieno tunnustus tähänastisesta työstämme."

Tuulikolmio on aloittanut toimintansa Suomessa vuonna 2011 ja yhtiö on kymmenen vuoden aikana kasvattanut hankeportfoliotaan 1,25 gigawattiin. Tuulikolmion omistajiin kuuluu suomalaisia sijoitusyhtiöitä ja vuodesta 1988 uusiutuvan energian hankkeita kehittänyt portugalilainen Infraventus Group -konserni. Tuulikolmio käyttää hankekehityksessään laajaa kotimaista verkostoa lupamenettelyihin liittyvissä prosesseissa.

OX2 on Euroopan suurin maatuulivoiman rakentaja. Ennen Tuulikolmion yhteistyösopimusta OX2:lla oli Suomessa hankekehitysvaiheessa noin 4 000 megawattia tuulivoimaa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq First North Premier Growth Market -markkinapaikalle Ruotsissa. Kaupankäynti yhtiön osakkeilla alkoi 23.6.2021.