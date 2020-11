OX2:sta Euroopan suurin tuulivoimarakentaja

Uusiutuvan energian yhtiö OX2 on toteuttanut eniten maatuulivoimaloita Eurooppaan viimeisen kuuden vuoden aikana, selviää tuulivoimatuottajien edunvalvontajärjestö WindEuropen tilastoista. Vuoden 2015 jälkeen OX2 on toteuttanut yhteensä 377 tuulivoimalaa, joiden yhteisteho on 1,6 gigawattia.

”Olemme ylpeitä saatuamme toteuttaa merkittävän määrän uusiutuvaa energiaa eurooppalaisille. Voidaksemme torjua ilmastonmuutosta edelleen on kaikkien maiden tärkeä lisätä tuulivoimatuotannon osuutta”, OX2:n toimitusjohtaja Paul Stormoen toteaa.

Euroopan toiseksi suurin tuulivoimarakentaja WindEuropen tilastoissa on Forestalia ja kolmannella sijalla on SSE. Suomessa OX2 on toteuttanut vuoden 2015 jälkeen yhteensä 102 tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu teho on 445 megawattia.

Kansallisten integroitujen energia- ja ilmastosuunnitelmien (NECP) mukaan Euroopan Unionin jäsenvaltiot pyrkivät yli kaksinkertaistamaan tuulivoimatuotannon 200 gigawatista 400 gigawattiin vuoteen 2030 mennessä. WindEuropen julkaiseman Wind energy and economic recovery in Europe -raportin mukaan tämä loisi noin 150 000 uutta työpaikkaa ja kaksinkertaistaisi tuulivoiman osuuden sähkönkulutuksesta EU:ssa.

”Tuulivoima tulee olemaan eurooppalaisen energiajärjestelmän selkäranka. Vuoteen 2050 mennessä EU tavoittelee maatuulivoimatuotannon kasvattamista 197 gigawatista 750 gigawattiin. Tähän tavoitteeseen päästäksemme tarvitsemme oikeanlaisia linjauksia tuulivoimarakentamiselle. Ennen kaikkea tarvitsemme kuitenkin ihmisiä ja yrityksiä, jotka ovat valmiita käärimään hihansa energia-alan murroksen vauhdittamiseksi. OX2 on hyvä esimerkki tästä. Hienosti tehty heiltä!”, toteaa WindEuropen toimitusjohtaja Giles Dickson.

”Tuulivoimainvestoinnit tulevat hillitsemään ilmastokriisiä ja uudelleenkäynnistämään Euroopan talouden. Hitaiden lupaprosessien takia investointien määrä on kuitenkin vaarassa laskea. Siksi onkin erityisen tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot pyrkivät selkiyttämään ja priorisoimaan lupien saantia NECP-suunnitelmien noudattamiseksi”, Paul Stormoen sanoo.

WindEuropen mukaan tuulivoima työllistää tällä hetkellä 300 000 ihmistä Euroopassa ja tuottaa 37 miljardia euroa Euroopan bruttokansantuotteesta. Elinkaarensa aikana jokaisen uuden tuulivoimalan taloudellinen vaikutus on 10 miljoonaa euroa.

Lisää tietoa:

Wind Europen raportti Wind energy and economic recovery in Europe on luettavissa täällä.