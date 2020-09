Oy BioSorbio Ltd on solminut aiesopimuksen Fri-joen ravinteiden takaisin kierrättämiseksi ja hyödyntämiseksi Mariestadin kunnan kanssa Ruotsissa

Tiedote 04.09.2020. Mariestadin kunnan ja yhtiön välillä tänään allekirjoitettu aiesopimus on osa kokonaisuutta, jossa FRI-joen kautta Vättern-järveen valuvia vesiä pyritään puhdistamaan ravinnekuormituksesta. Yhtiö käyttää puhdistamiseen joen viereen rakennettavia matalia suljettavia altaita levän kasvattamiseksi. Projekti hyödyntää yhtiön Floridassa US Army Corp of Engineering kanssa Lake Okeechobee-järven puhdistuksessa kerättyä tietoa ja Helsingin yliopiston Lammin biologisen aseman leväallastutkimuksia.

Johtamalla vesi matalaan altaaseen ja pysäyttämällä virtaus pyritään saavuttamaan levän kasvulle otolliset olosuhteet. Ravinteilla kasvanut ja kyllästetty levä kerätään yhtiön Algae Collector -tuotteella ja hyödynnetään kasvualustana lähialueen pellolla. Koska Algae Collector ei liukene sateen tai kasteluveden mukana, ravinteet jäävät pitkäaikaisesti kasvin hyödynnettäväksi. Tavoitteena on vähentää pohjavesiin valuvien ravinteiden määrää ja uusien lannoitteiden valmistus- ja käyttötarvetta. Yhtiön yliopistolla teettämissä kasvukokeissa levällä kyllästetyn Algae Collectorin kasvutulokset ovat olleet poikkeuksellisen lupaavia. Helsingin yliopiston Lammin biologisen aseman tutkimuksessa levä valjastettiin syömään ravinteita erillisiin altaisiin johdetuista jätevesistä. Leväaltaan on Leväsiepparitutkimuksessa osoitettu olevan tehokas ratkaisu ravinteiden vähentämiseksi valumavesistä. "Onnistuessaan projekti mahdollistaa täysin uudenlaisen ja poikkeuksellisen kustannustehokkaan ravinteiden kierrättämismallin joka vastaa myös uusia voimaan tulevia EU:n lannoitesäännöksiä ja jonka hyödyt mitataan ympäristön kannalta puhtaampina kokonaispäästöinä ja arvoina heijastevaikutuksineen" toteaa Oy BioSorbio Ltd:n toimitusjohtaja Jukka Lunden.

