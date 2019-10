Oy Testmill Ltd ja Test Center Tiililä Oy fuusioituvat

Fuusion jälkeen Testmill on Suomen suurin ajoneuvoalalle testaus-, tarkastus-, laadunvalvonta- ja sertifiointipalveluita tuottava yritys.

"Test Center Tiililä Oy:n (TCT) huippuosaaminen raskaan kaluston asiantuntija- ja laadunvalvontapalvelussa täydentää loistavasti meidän nykyistä palvelutarjontaamme. Tavoitteenamme on rakentaa toiminta siten, että suomalaiset ajoneuvovalmistajat saavat kaikki tarvitsemansa testaus- ja hyväksyntäpalvelut yhdeltä luukulta" sanoo Oy Testmill Ltd:n Teemu S Lindfors.

"Olemme vihdoin saaneet Suomeen tekniselle autoalalle palveluita tuottavan täyden palvelun yrityksen", kertoo TCT:n ja Tiililä-Invest Oy:n toimitusjohtaja Turo Tiililä. "Tämä yhdistyminen Testmillin kanssa on luonteva jatkumo osakekaupalle, jossa Tiililä-Invest Oy TCT:n pääomistajana osti merkittävän osan Testmillistä."

Oy Testmill Ltd on suomalainen asiantuntijayritys, joka tuottaa testaus-, tarkastus- ja sertifiointipalveluita. Testmill on toiminut tutkimuslaitoksena yli 90 prosentissa Suomessa myönnetyistä koko ajoneuvon tyyppihyväksynnöistä. Yksittäishyväksyntöjä ja niihin liittyviä testauksia Testmill tekee vuositasolla noin 2000 kpl.

Test Center Tiililä Oy on kaupallisesta autoalasta riippumaton ajoneuvotestauksiin ja korjaamoiden laadunvalvontaan erikoistunut insinööritoimisto.

Tiililä-Invest Oy on perheyhtiö, joka sijoittaa pieniin, kotoisiin huoneistoihin joukkoliikenteen solmukohdissa sekä yrityksiin, joiden liiketoiminta on omistajilleen innostavaa ja ymmärrettävää.