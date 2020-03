OYS järjestelee toimintoja koronaepidemiaan varautumiseksi

Tilanne Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS) on edelleen rauhallinen. Koronaviruksen testauskapasiteettia pyritään lisäämään mahdollisuuksien mukaan. Osastoilla ja poliklinikoilla aletaan varautua koronapotilaiden laajamittaiseen saapumiseen.

OYS:n koronavirukseen liittyvä tilanne on edelleen varsin rauhallinen. Tiistain aikana sairaalassa otetiin kymmeniä näytteitä sairaalaan saapuneilta potilailta ja ne kaikki olivat negatiivisia. Näytteenottokapasiteetti on toistaiseksi rajallinen, koska testauskapasiteetista on suuri kysyntä maailmanlaajuisesti. Tämän vuoksi terveydenhuollon henkilöstön kattava testaaminen ei ole vielä mahdollista.

”’Tällä hetkellä testaamme pääasiassa potilaita koronaviruksen osalta. Heti kun saamme lisää kapasiteettia, ulotamme testaukset myös terveydenhuollon henkilöstöön. Toistaiseksi olemme tehneet henkilöstön osalta pistokokeita ja ne kaikki ovat olleet negatiivisa”, toteaa OYS:n infektiotautien erikoislääkäri Teija Puhto.

Resursseja vapautetaan henkilöstön kouluttamiseen

Vaikka tilanne on rauhallinen, OYS:ssa valmistaudutaan ottamaan vastaan erikoissairaalahoitoa tarvitsevia koronapotilaita. Tämän vuoksi ei-kiireellistä polikliinista vastaanottotoimintaa aletaan siirtää epidemian jälkeiseen ajankohtaan.

”Tällä hetkellä keskeistä on lisähenkilöstön kouluttaminen koronapotilaiden hoitamiseen. Koulutukset pyörivät jo täydellä teholla ja osa vastaanotoista joudutaan koulutusten vuoksi perumaan”, kertoo OYS:n johtajaylilääkäri Juha Korpelainen.

Toinen keskeinen toimenpide on tiettyjen elektiivisten eli ei-kiireellisten leikkausten siirtäminen. Korpelaisen mukaan tämä liittyy tehohoitokapasiteetin vapauttamiseen.

”Tiedämme, että tietty määrä potilaita tarvitsee tehohoitoa leikkauksen jälkeen. Jotta koronapotilaiden hoitoon on riittävästi kapasiteettia, siirrämme osan ei-kiireellisistä mutta mahdollisesti tehohoitoa vaativista leikkauksista tulevaan ajankohtaan”.

Potilaiden ei tarvitse tehdä mitään, sillä OYS on aina yhteydessä ja ilmoittaa peruuntuneista ajoista. Muutoin toiminta jatkuu normaalisti, eli vastaanotolle saavutaan, mikäli potilaalla ei ole hengitystieoireita. Flunssaisena ei saa saapua sairaalaan.

Vierailut sairaaloihin kielletty

Vierailut sekä Oulun yliopistolliseen sairaalaan että Oulaskankaan sairaalaan on toistaiseksi kielletty.

