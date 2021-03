OYS Plus kurkistaa sairaalamaailmaan

Jaa

OYS Plus on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin uusi verkkomedia. OYS Plus kertoo tuoreimmat kuulumiset Oulun yliopistollisesta sairaalasta ja avaa erikoissairaanhoidon arkea ja toimintaa suurelle yleisölle. OYS Plus uutisoi myös uuden sairaalan rakentamisesta ja sairaanhoitopiirin muista uudistamishankkeista.

OYS Plus kertoo ja uutisoi Oulun yliopistollisen sairaalan ajankohtaisista asioista ja toiminnasta. Uusi sisältöhub ja verkkomedia avaa monipuolisesti, miten yliopistollisen sairaalan erikoissairaanhoito tuotetaan, missä vaiheessa uuden sairaalan rakentaminen on, ja millä tavalla Pohjois-Suomessa tehdään yhteistyötä eri sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kesken. Uutisointi keskittyy avaamaan reilun 7 000 ammattilaisen arkea sairaalassa. Keskeisiä teemoja ovat myös OYSin rooli lääketieteen ja hoitohenkilöstön kouluttajana sekä tutkimuksen mahdollistajana yhdessä oppilaitosten kanssa - OYS kouluttaa terveydenhuollon ammattilaisia koko Pohjois-Suomen tarpeisiin. Verkkomediassa ääneen pääsevät myös OYSin asiakkaat ja potilaat sekä sairaalan monet huippuosaajat ja heidän arvokas työnsä potilaan parhaaksi. Sairaala tukee pohjoissuomalaisten ihmisten terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia. Monikanavaista viestintää OYSin viestintää on kehitetty aktiivisesti nyt reilun kahden vuoden ajan. Näkyvimpiä toimenpiteitä ulospäin ovat olleet erilaisten digitaalisten viestintäkanavien kehittäminen. Suunta on yhä vahvemmin kohti monikanavaista viestintää. ”Aina potilasta ei voida parantaa, mutta OYS on talo, jossa tapahtuu satoja onnistumisia joka päivä. Talo on täynnä osaajia, jotka tekevät työtä vahvalla ammattitaidolla ja suurella sitoutumisella. Meillä syntyy joka päivä uusia tarinoita ja onnistumisia, ja näistä haluamme kertoa OYS Plussan keinoin myös muille”, kertoo OYSin viestintäpäällikkö Mervi Tervo. ”Haluamme tuoda esille myös muuta kuin suoraa potilaan hoitoon liittyvää toimintaa. Terveydenhuollon ammattilaisten lisäksi sairaalan toiminnan mahdollistavat laaja joukko mm. sairaalahuoltajia, tekniikan ja turvallisuuden osaajia ja ruokahuollon ammattilaisia. Ilman heitä sairaala ei pyörisi päivääkään”, Tervo jatkaa. OYS Plus -kanavan lisäksi lanseerataan samanaikaisesti uudistunut oys2030.fi -verkkosivusto, jonne on koottu keskeistä tietoa Suomen tämän hetken suurimmasta sairaalarakentamishankkeesta. Myös OYS Plus seuraa tiiviisti rakentamisen etenemistä ja käyttöönottoa sekä esittelee uuden sairaalan toimintamalleja, innovaatioita ja teknologisia ratkaisuja, jotka tukevat hoitotyön laatua ja vaikuttavuutta. Kevään ja syksyn mittaan lanseerataan muita kokonaisuuksia mm. uusiin osaamiskeskuksiin ja opastukseen liittyen. www.oysplus.fi www.oys2030.fi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategiassa lähtökohtana ovat kehittää toiminnan asiakas- ja potilaslähtöisyyttä, tarjota laadukasta ja oikea-aikaista hoitoa, sekä tuottaa uutta tietoa terveyden ja toimintakyvyn parantamiseksi. OYS haluaa olla hyvä työnantaja ja uudistaa jatkuvasti omaa toimintaansa. Nämä takaavat laadukkaan ja maailman huippua olevan vaativan erikoissairaanhoidon tuottamisen jatkossakin.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Lataa