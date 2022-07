OYSin sädehoidon uudisrakennus on valmistunut - ensimmäinen potilas sisään syyskuussa

Oulun yliopistollisen sairaalan sädehoidon yksikön uudisrakennuksen rakennusurakka on kaartanut maaliviivalle. Uudet tilat luovutettiin rakentajalta sairaanhoitopiirille torstaina 7. heinäkuuta. Kesän aikana käyttöönotto etenee tilojen varustelun ja henkilökunnan koulutusten parissa, minkä jälkeen ensimmäinen potilas uusissa tiloissa hoidetaan syyskuussa 2022.

OYSin syöpäosaamiskeskuksen johtaja Hanne Kuitunen iloitsee uusien tilojen valmistumisesta. ”Uusissa tiloissa pystymme antamaan potilaillemme entistä vaikuttavampaa sädehoitoa. Niin tilat kuin toimintakin on suunniteltu potilaan kannalta entistä sujuvammaksi. Sädehoitojen lisäksi uusiin tiloihin keskitetään sädehoidon suunnittelussa tarvittavaa kuvantamista, mikä vähentää potilaan liikkumista sairaalan sisällä. Myös erilaisia tukipalveluita kuten kuntoutusta, sosiaalipalveluja sekä ravitsemus- ja fysioterapiaa voidaan tarjota potilaille uusissa tiloissa entistä sujuvammin saman katon alta.”

Sädehoitoa koko Pohjois-Suomen tarpeisiin

OYSin sädehoidon yksikkö on ainoa sädehoitoa antava yksikkö Pohjois-Suomessa. Yksikössä hoidetaan vuosittain noin 1800 sädehoitopotilasta, kaikkiaan potilaskäyntejä kertyy noin 25 000 vuodessa. Määrän ennakoidaan lisääntyvän, sillä syövän yleistyessä myös sädehoitoa tarvitsevien potilaiden määrä kasvaa.

Kasvava tarve on huomioitu myös uusien tilojen suunnittelussa. Siinä missä OYSissa on tähän saakka annettu sädehoitoa neljän sädehoitolaitteen voimin, uusiin tiloihin laitteita tulee toiminnan käynnistyessä viisi. Tilavaraus myös kuudennen hoitokoneen vaatimalle tilalle on olemassa.

Toiminta tehostuu myös uudenlaisen laitekannan myötä. ”Siinä missä yksittäinen sädehoitokerta nykyisillä laitteilla kestää 15-20 minuuttia, yksikköön tulevalla uudenlaisella laitteella hoito voidaan tehdä 5-10 minuutissa. Hoitoaikojen nopeutuessa ja muutoinkin hoitoprosessia kehittämällä pystymme siis hoitamaan potilaita nykyistä tehokkaammin”, Kuitunen kuvaa.

Nyt valmistunut E-rakennus on osa Oulun yliopistollisen sairaalan OYS 2030 -uudistamisohjelmaa, jonka myötä Oulun Kontinkankaalle rakennetaan kokonaan uutta yliopistollista sairaalaa. E-rakennuksen laajuus on noin 4800 neliötä ja hankkeen budjetti on 24,3 miljoonaa euroa. E-rakennuksen lisäksi OYSin syöpähoidon keskuksen tiloja, mukaan lukien polikliininen toiminta ja vuodeosastot, sijoittuu niin ikään parhaillaan rakenteilla olevaan F-rakennukseen.