OYSin uudistamisohjelma etenee - A-rakennuksen alimmissa kerroksissa siirrytään käyttöönottovaiheeseen

Näkymä Oulun yliopistollisen sairaalan uuden A-rakennuksen ensimmäisten kerrosten käytävillä on rauhallinen - tilat näyttävät viimeistellyiltä, kiintokalusteet ovat paikoillaan ja kaikki rakennustyömaalle tyypillinen tarpeisto on siirtynyt hissillä talon ylempiin kerroksiin. Vuonna 2019 alkanut rakennushanke saavutti lokakuussa tärkeän välietapin, kun rakennuksen alimmat eli T.-4. kerrokset siirtyivät rakentajalta sairaanhoitopiirille käyttöönottoa varten. Hankekielellä tiloissa siirrytään käyttöönottovaiheeseen, jonka aikana tiloja varustellaan, kalustetaan ja järjestelmiä testataan ja säädetään potilastoiminnan alkamista silmällä pitäen.

”Potilaille muutos ei tässä vaiheessa juurikaan näy, sillä tilat pysyvät työmaa-aitojen rajaamina vielä hyvän aikaa. Sairaalan henkilökunnalle tämä on kuitenkin tärkeä askel, ja mahdollistaa uusien tilojen ja toimintamallien testaamisen ja harjoittelun paikan päällä uusissa tiloissa”, OYS 2030 -uudistamisohjelman ohjelmajohtaja Kari-Pekka Tampio kertoo.

Alun perin nyt valmistuneiden tilojen vastaanotto oli aikataulutettu tapahtuvaksi kuluvan vuoden loppuun mennessä. Etappi saavutettiin siis noin kaksi kuukautta edellä suunniteltua aikataulua.

”A-allianssi otti jo noin kolme vuotta sitten tavoitteeksi saavuttaa tämä ensimmäinen välitavoite kolme kuukautta sopimuksen mukaista päivämäärää aikaisemmin. Siihen ei aivan päästy mutta melko suurista haasteista huolimatta saatiin kuitenkin sairaalan erittäin vaativa käyttöönottovaihe alkamaan pari kuukautta alkuperäistä tavoitetta aikaisemmin ja siitä suuret kiitokset kaikille hankkeen osapuolille”, toteaa A-allianssin projektipäällikkö Pekka Jokela.

Rakennuksen ylemmissä kerroksissa ja viereisellä B-rakennuksen työmaalla työt vielä jatkuvat, ja kaikkiaan uudistamisohjelman ensimmäisen vaiheen uudisrakennusten on tarkoitus valmistua vaiheittain vuoden 2024 loppuun mennessä. Kaikkiaan uuden sairaalan rakentaminen ja vanhojen sairaalakiinteistöjen purkaminen jatkuu vuoden 2030 tietämille saakka.

A-rakennus on osa OYSin OYS 2030 -uudistamisohjelmaa. Noin 59 000 bruttoneliötä käsittävään rakennukseen sijoittuu muun muassa leikkaus- ja tehohoitotoimintaa, lasten ja naisten sairauksien hoitoon tarvittavia tiloja sekä synnytys- ja vuodeosastoja. Yhdessä viereen rakentuvan B-rakennuksen kanssa talot muodostavat niin sanotun kuuman sairaalan, eli tilat sellaisille OYSin toiminnoille, joiden tulee toimia vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä. A-hankkeen tavoitekustannus on noin 265 miljoonaa euroa, kun kaikkiaan OYSin uudisrakentamisen budjetti on noin 900 miljoonaa euroa.