OYSissa huoltokatko koskien lanka- ja langattomia dect -puhelimia

Koronatestaus on Pohjois-Suomessa tehokasta – pitkistä etäisyyksistä huolimatta 13.12.2021

Koronatestaus on saatu Pohjois-Suomessa tehokkaaksi, mutta tehokkuus on vaatinut monia rohkeitakin toimenpiteitä. Suurien näytemäärien analysoinnin ja vähintään kohtuullisessa ajassa annettujen testitulosten edellytyksenä on ammattitaitoisen laboratoriotoiminnan ohella korona-antigeenitestaus. Koronatestauksen tehokkuus on tärkeää erityisesti tartuntaketjujen katkaisemisen kannalta.