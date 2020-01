OYS:n hallintoylilääkäriksi Terhi Nevala

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) hallitus valitsi kokouksessaan uudeksi Oulun yliopistollisen sairaalan hallintoylilääkäriksi lääketieteen tohtori Terhi Nevalan. Lisäksi hallitus hyväksyi OYS:n ravintokeskuksen loppukustannuksen ja käsitteli alustavia tilinpäätöslukuja.

Terhi Nevala on lääketieteen tohtori ja radiologian erikoislääkäri. Hän on suorittanut sosiaali- ja terveysjohtamisen executive MBA -tutkinnon ja työskennellyt PPSHP:ssa vuodesta 2002 lähtien, viimeksi hallinnollisen osastonylilääkärin tehtävässä kuvantamisen toimialueella. Vs. hallintoylilääkärinä hän on työskennellyt syksystä 2018 lähtien.

”Hallintoylilääkärin tehtävät painottuvat erikoissairaanhoidon palvelujen kehittämiseen, tiedon tuotantoon ja analytiikkaan sekä lääkäreiden perus- ja erikoistumiskoulutuksen koordinointiin”, toteaa Nevala. ”On hienoa päästä kehittämään yhden Suomen parhaimman yliopistosairaalan toimintaa”.

Viran kelpoisuusehtona on erikoislääkärin pätevyys tai terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen myöntämä vastaava oikeus ja lääketieteen tohtorin arvo tai lääketieteen tutkinto sekä lisäksi erikoislääkärin hallinnon pätevyys tai kokemusta hallinnollisista tehtävistä.

Vuoden 2019 alustava tulos selvillä

Hallitukselle esiteltiin alustava ennakkotieto vuoden 2019 tilinpäätöksestä. Alustava tilikauden ylijäämä on noin 8,9 miljoonan euroa. Tulokseen positiivisesti vaikuttavia tekijöitä ovat olleet mm. loppuvuoden kasvanut palvelutuotanto, odotettua alhaisempi kustannuskehitys mm. potilasvakuutuksen osalta sekä satunnaiset tulot.

Sairaalan hoitojonoja on purettu tekemällä lisätöitä. Myös alkusyksystä avatut uudet leikkaussalit ja vuodeosasto ovat kasvattaneet OYSin hoitokapasiteettia. Syksyllä käynnistetty talouden sopeuttamisohjelma ja tulosalueiden toteuttamat säästö- ja tehostamistoimenpiteet vaikuttivat myös merkittävästi positiivisen tuloksen muodostumiseen. Hallitus käsittelee virallisesti tilinpäätöksen maaliskuun kokouksessaan.

Ravintokeskuksesta loppuselvitys

Ravintokeskuksen väistötilaurakan lopullinen urakkahinta on 8 267 346 euroa ja kokonaiskustannukset 9 283 555 euroa. Kokonaiskustannuksissa ovat mukana myös keittiön varustelu, koneet ja laitteet. Hankkeen kokonaisbudjetti ylittyy 4 353 555 euroa.

Hankkeen kustannuksia lisäsi mm. OYS 2030 -hankkeen rakennusurakan aikataulu. Aikataulun kiristämisen taustalla ovat nykyisen sairaalan kiinteistöjen huono kunto ja toiminnallinen haasteellisuus. Sairaalan kiinteistöt ovat tulleet elinkaarensa loppupäähän.

Seuraavana rakentaminen lähtee liikkeelle sädehoitoyksikön osalta. Oulun yliopistollisen sairaalan sädehoitoyksikkö on ainoa sädehoitoa antava yksikkö Pohjois-Suomen alueella. Sairaanhoitopiirin kumppanina hankkeen maa-, perustus- ja runkourakan toteutuksessa on Hartela Pohjois-Suomi Oy.

