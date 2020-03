OYS:ssa edelleen rauhallinen tilanne - sairaalan henkilöstöstä otetut koronanäytteet kaikki negatiivisia

OYS on jatkanut oman henkilöstön testaamista koronaviruksen osalta. Sairaalaan ei ole otettu sisälle uusia koronaan sairastuneita potilaita.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS) on jatkettu systemaattisesti hengitystieoireita omaavan henkilöstön testaamista. Näytteitä on otettu pistokokein mm. syöpä- ja teho-osastojen henkilöstöstä sekä joiltakin osastoilta, joissa on useita hengitystieoireita omaavia henkilöitä. Kaikki vastaukset ovat olleen toistaiseksi negatiivisia. Testauksia laajennetaan eri yksiköihin vaiheittain.

Ensi yöstä alkaen pieni määrä potilasnäytteitä voidaan analysoida myös yöaikaan. Testauskapasiteettia hankitaan koko ajan lisää ja näytteenottomääriä kasvatetaan heti, kun näytteenoton mahdollistavat toimitukset saapuvat Ouluun.

Sairaalassa edelleen vain yksi potilas

Sairaalaan on otettu osastohoitoon edelleenkin vain yksi koronapotilas.

”Tiedämme, että sairaalahoitoa vaatii tietty osuus koronaan sairastuneista henkilöistä. Se että meillä on tällä hetkellä vain yksi potilas sairaalassa kertoo, että koronvirus ei ole vielä levinnyt laajalle Pohjois-Pohjanmaalla”, kertoo OYS:n infektiotautien erikoislääkäri Teija Puhto. ”Suurin osa hengitystieoireista ja flunssasta aiheutuu tällä hetkellä normaaleista vuosittain leviävistä virustaudeista”.

Lisätietoja:

Juha Korpelainen, johtajaylilääkäri, PPSHP. Puh. 0400 834 541, juha.korpelainen@ppshp.fi