OYS:ssa toistaiseksi vain muutamia koronapotilaita

Koronaepidemia etenee Pohjois-Pohjanmaalla pääkaupunkiseutua merkittävästi hitaammin. Sairaalassa on tällä hetkellä muutamia potilaita. Omaa testauskapasiteettia on voitu kasvattaa merkittävästi

Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS) on koronaepidemian osalta edelleen varsin rauhallinen tilanne. Osastohoidossa on vain muutamia potilaita eikä sairaala ole erityisen merkittävästi kuormittunut. Pohjois-Pohjanmaalla on testattu tähän mennessä noin 1400 henkilöä ja positiivisia näytteistä on ollut nelisenkymmentä.

”Epidemia on Pohjois-Pohjanmaalla vielä alkuvaiheessaan. Toistaiseksi olemme pystyneet selvittämään jokaisen positiivisen testivastauksen tartuntaketjun. Käytännössä kaikki tapaukset ovat liittyneet matkailuun, eli henkilöt ovat olleet joko matkoilta palanneita tai heidän kauttaan koronavirukselle altistuneita henkilöitä”, toteaa OYS:n johtajaylilääkäri Juha Korpelainen.

Koronavirus ei siis näytä leviävän viime aikaisten rajoittamistoimenpiteiden ansiosta Pohjois-Pohjanmaalla hallitsemattomasti. Suuri osa koronavirusinfektioon sairastuneista voi hyvin. He ovat lieväoireisia ja kotihoidossa. Muutamia potilaita on otettu sisälle sairaalaan.

Testauskapasiteetti kasvanut vähitellen

OYS:n koronavirustartunnan testauskapasiteetti kasvanut vähitellen ja tällä hetkellä se on noin 150 testiä vuorokaudessa.

”Tällä hetkellä testauskapasiteettimme riittää sairaalahoitoa vaativien potilaiden sekä kriittisten henkilökuntaryhmien testaukseen. Näitä ovat mm. syöpäpotilaita hoitava ja tehohoidon henkilökunta”, kertoo Korpelainen. ”Lisäksi teemme satunnaisotantaa, missä testaamme avohoidon hengitystieoireita omaavia potilaita. Tällä seuraamme epidemian etenemistä Pohjois-Pohjanmaalla”.

Toistaiseksi kaikki henkilökunnasta otetut näytteet ovat olleet negatiivisia.

Suojavarusteita toistaiseksi riittävästi

Korpelaisen mukaan erilaiset suojausvarusteet riittävät OYS:ssa toistaiseksi. Lisätilauksia ja uusia hankintoja pyritään tekemään koko ajan osin poikkeuksellisiakin kanavia hyödyntäen.

Lisätietoja

Juha Korpelainen, johtajaylilääkäri, PPSHP. Puh. 0400 834 541, juha.korpelainen@ppshp.fi