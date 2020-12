Pääkaupungin turvakotiyhdistykselle jättilahjoitus

Voicelink on kokonaisvaltainen IT-Palvelutuottaja yritys, jonka kanssa asiakkaiden on helppo ja mukava olla tekemisissä. Koska me Voicelinkillä haluamme tarjota tuotteita ja palveluita, joiden korkea laatu tekee niistä asiakkaalle korvaamattomia, emme myy mitään, mihin emme itse luota. Luottamus onkin meillä tärkeää – niin asiakkaiden kuin oman henkilöstön kesken toimiessa. Vuonna 2010 perustettu Voicelink työllistää 15 superammattilaista, joilla on syväosaamista tekniikan ja teknologian alalta.

- Vain toimiva IT on edullinen