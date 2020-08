Pääkaupunkiseudulla toimiva tilausajo- ja taksikonserni laajenee läntiselle Uudellemaalle

Raaseporilainen Raseborgs Taxi & Buss Oy siirtyy osaksi pääkaupunkiseudulla toimivaa RollyGroup -konsernia. Kolmen kokeneen yrityksen taksikimppa aikoo Suomen suurimmaksi yksityiseksi tilausajo- ja taksialan yritykseksi toimialan murroksen siivittämänä.

Raseborgs Taxi & Buss Oy on allekirjoittanut yrityskaupan helsinkiläisen RollyGroup-taksikonsernin kanssa ja siirtyy osaksi konsernia. Yrityskaupan myötä pääkaupunkiseudulla toimivan RollyGroup-taksikonsernin toiminta laajenee Raaseporiin ja läntiselle Uudellemaalle. "Raasepori on hyvien liikenneyhteyksien ja lyhyen ajomatkan päässä pääkaupunkiseudulta. Uskomme, että alue kehittyy ja kasvaa entisestään tulevaisuudessa etätyöskentelyn suosion vakiintuessa", toteaa RollyGroupin hallituksen puheenjohtaja Sammy Lindholm.

RollyGroup-taksikonserni syntyi tämän vuoden alussa, kun kaksi pääkaupunkiseudulla pitkäaikaisesti toiminutta taksiyhtiötä, Mr. Taxi Oy ja Cabing Oy, yhdistivät toimintansa. Alun perin TakesUThere-nimellä rekisteröity yritys tavoittelee voimakasta kasvua seuraavien lähivuosien aikana. Konsernin uusi nimi RollyGroup tukee yrityksen kasvua ja kansainvälisyyttä.

Taksikonsernilla on yli 100 kuljettajaa, uusi johtoryhmä sekä taloushallintoa ja ajojärjestelyitä hoitava tiimi. Toteutuneen yrityskaupan myötä konsernilla on kalustossaan yli 120 ajoneuvoa. "Monen vuoden kokemukseni kasvuyhtiöiden johtamisesta ja lainalaisuuksista on opettanut, että kannattavan kasvun varmistamiseksi tarvitaan uusia näkökulmia myös toimialan ulkopuolelta. Taksi- ja kuljetustoimiala on isossa murroksessa. Näemme tässä erinomaiset mahdollisuudet erottautua muista toimijoista ja tavoitteemme on nousta markkinajohtajaksi muutamassa vuodessa", RollyGroup Oy:n toimitusjohtaja Ville Alanen sanoo.

Raseborgs Taxi & Buss Oy:ssä yrittäjänä toiminut Dennis Hjorth jatkaa normaalisti Raseborgs Taxi & Bussin toimitusjohtajana ja liikenteestä vastaavana. Yrityskaupan myötä Hjorthista tulee myös RollyGroupin osakkeenomistaja."Kaupan edellytyksenä oli, että Dennis jää vetämään paikallista yksikköä. Hänen johdollaan haluamme säilyttää hyvät yhteistyösuhteet paikallisiin toimijoihin ja asiakkaisiin samalla kehittäen sitä hyvää tekemisen meininkiä, mikä Raaseporissa nyt jo on. Meille paikallisuus on erittäin tärkeä kilpailutekijä", lisää Sammy Lindholm.