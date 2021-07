Pääkaupunkiseudun kokoontumisrajoitukset jatkuvat 10.8. asti

Aluehallintovirasto kumoaa loput Päijät-Hämeen kokoontumisrajoitukset – Lahdessa rajoitukset jatkuvat kuntayhtymän päätöksellä 1.7.2021 10:30:00 EEST | Tiedote

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin johtaman koronakoordinaatioryhmän tilannekuvan mukaan epidemia on palannut perustasolle muualla paitsi Lahden kaupungin alueella, missä epidemia on edelleen kiihtymisvaiheessa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto kumoaa 2.7.2021 päätöksensä, jolla kokoontumisia on yhä rajoitettu Kärkölän, Lahden ja Orimattilan alueella, mutta Lahdessa rajoitukset jatkuvat kuntayhtymän omalla päätöksellä.