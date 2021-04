Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suositteli tartuntatautilain väliaikaisen 58 g §:n toimeenpanon jatkamista

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suositteli kokouksessaan 8.4.2021, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto tekisi päätöksen tartuntatautilain väliaikaisen 58 g §:n toimeenpanon jatkamisesta alueella kahdeksi viikoksi eteenpäin 28.4.2021 saakka kuitenkin niin, että edelleen muuten suljettavaksi määrättyjä yksityisiä ja julkisia tiloja voidaan käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan sekä lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen. Päätös tilojen sulkemisesta ei koskisi ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit linjasivat, että kokouksessa 30.3.2021 linjattu palaaminen asteittain lähiopetukseen toteutetaan.

Aiemmin linjatun mukaisesti yläkoulu ja toinen aste jatkavat kokonaisuudessaan etäopetuksessa vielä tämän viikon.

Viikolla 15 eli 12.4.2021 alkaen yläkoulut siirtyvät vuorottelumalliin kuntakohtaisten toteutustapojen mukaan. Yläkouluissa vuorottelumallilla tarkoitetaan sitä, että vuosiluokat vuorottelevat etä- ja lähiopetuksessa. Jokaisessa kaupungissa on vuorottelumalliin oma rytmi, jonka mukaan opetus toteutetaan.

Lukiot jatkavat etäopetuksessa neljännen jakson loppuun (noin huhtikuun puoliväliin) asti ja siirtyvät sen jälkeen vuorottelumalliin, jossa puolet lukion opiskelijoista on kerrallaan lähiopetuksessa. Päätöksessä on huomioitu, että abiturienttien opiskelu on päättynyt. Neljäs jakso loppuu eri ajankohtina eri kunnissa.

Ammatilliset oppilaitokset jatkavat etäopetusta yhtä pitkään kuin saman kunnan lukiot. Sen jälkeen ammatillisessa koulutuksessa siirrytään vuorottelumalliin, jossa kolmasosa oppimisyhteisön opiskelijoista on kerrallaan lähiopetuksessa.

Ryhmäkokoja säädellään kaikessa opetuksessa siten, että turvavälit pystytään säilyttämään.

Koordinaatioryhmä palaa asiaan maskien käytöstä alakouluissa ensi viikon kokouksessaan, kun asiantuntijanäkemykset ovat selvillä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto tiedottaa tarkemmin valmisteilla olevista päätöksistään.

Koronakoordinaatioryhmän aiemmin linjaamat, pääosin huhtikuun loppuun voimassa olevat rajoitukset ja suositukset

Koronakoordinaatioryhmän linjaamat rajoitukset ja suositukset ovat pääosin voimassa 30.4.2021 saakka. Linjaukset on tehty epidemiologiseen tilannekuvaan perustuen ja kokonaisarviointia käyttäen. Helsingin, Espoon ja Vantaan lisäksi myös Kauniainen seuraa koordinaatioryhmän linjaamia rajoituksia ja suosituksia.

Yläkoulujen opetus

Yläkoulut jatkavat etäopetuksessa 11.4.2021 saakka. Viikolla 15 maanantaista 12.4.2021 alkaen yläkoulut siirtyvät vuorottelumalliin kuntakohtaisten toteutustapojen mukaan. Päätös koskee myös 10.-luokan oppilaita.

Välttämättömän lähiopetuksen tarpeet turvataan edelleen. Esimerkiksi erityisen tuen, pidennetyn oppivelvollisuuden ja valmistavan opetuksen oppilaiden lähiopetus sekä muu välttämätön lähiopetus turvataan.

Kunnat tekevät päätökset vuorottelumalliin siirtymisestä.

Toisen asteen opetus

Lukiot jatkavat etäopetuksessa neljännen jakson loppuun (noin huhtikuun puoliväliin) asti ja siirtyvät sen jälkeen vuorottelumalliin, jossa puolet lukion opiskelijoista on kerrallaan lähiopetuksessa.

Ammatilliset oppilaitokset jatkavat etäopetusta yhtä pitkään kuin lukiot. Sen jälkeen ammatillisessa koulutuksessa siirrytään vuorottelumalliin, jossa kolmasosa oppimisyhteisön opiskelijoista on kerrallaan lähiopetuksessa.

Julkisten ja yksityisen tilojen sulku

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt tiloja suljettavaksi koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella väliaikaisen tartuntatautilain pykälän 58 g mukaisesti. Päätös tilojen sulkemisesta koskee laajasti niin julkisen kuin yksityisen sektorin toimijoiden seuraavia tiloja:

• joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat

• yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat

• tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat

• huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat

• sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat

• kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Muuten suljettavaksi määrättyjä tiloja voidaan käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan sekä lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen. Päätös tilojen sulkemisesta ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Rajoitus on voimassa 11.4.2021 saakka. Etelä-Suomen aluehallintovirasto valmistelee uutta päätöstä tilojen sulkemisesta ja tiedottaa asiasta tarkemmin erikseen.

Tosiasiallisen etäisyyden mahdollistaminen julkisissa tiloissa, tartuntatautilain väliaikainen 58 d §

Yksityisillä ja julkisilla toimijoilla on velvollisuus yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön järjestämisestä siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Päätös koskee laajasti niin yksityisiä kuin julkisia asiakastiloja, pois lukien ravintolat. Jollei kontaktien välttäminen ole mahdollista, asiakastila voidaan aluehallintoviraston tai kunnan päätöksellä sulkea kokonaan.

Rajoitus on voimassa 30.4.2021 saakka. Päätöksen on tehnyt Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Yleisötilaisuuksien järjestäminen

Kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty määräajaksi kuitenkin siten, että korkeintaan kuuden henkilön yleisötilaisuuksien ja kokouksien järjestäminen sallitaan edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n 21.9.2020 antamaa ohjetta. Korkeintaan kuuden hengen tilaisuuksista tulisi järjestää vain ehdottoman välttämättömät, ja näissäkin tulee hyödyntää etäyhteyksiä aina kun se on mahdollista.

Rajoitukset ovat voimassa 30.4.2021 saakka. Päätöksen rajoituksesta on tehnyt Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Yksityistilaisuuksien järjestäminen

Koordinaatioryhmä suosittelee edelleen vahvasti, että lähikontaktit rajoitetaan saman kotitalouden tai pysyvyydeltään siihen rinnastettavien läheisten välille. Muita yksityisiä tapaamisia tai perhekokoontumisia ei suositella järjestettäväksi lainkaan. Hautajaisiin tai muistotilaisuuksiin osallistuminen suositellaan edelleen rajattavaksi vain hyvin suppeaan lähiomaisten joukkoon.

Suositus on voimassa 30.4.2021 saakka.

Julkiset tilat

Kaikki yleisölle avoimet asiakastilat, vuonna 2008 ja sitä myöhemmin syntyneiden lasten ohjatun harrastustoiminnan vuoroja lukuun ottamatta, pysyvät huhtikuussa edelleen suljettuina. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kaupunkien kaikkia kulttuuritaloja, museoita ja nuorisotiloja. Työväenopistojen lähiopetus on keskeytetty ja opistoissa on siirrytty etäopetukseen marraskuussa.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja toisen asteen välttämättömään koulutukseen käytettävät tilat pidetään auki. Myös esimerkiksi välttämätön asiointikoneiden käyttö kirjastoissa ja vähävaraisten kasvomaskijakelu jatkuu. Kaupungit ovat määritelleet välttämättömiä palveluita tarjoavat tilat, jotka pidetään rajatusti ja terveysturvallisesti auki. Kirjastot tarjoavat edelleen rajattua palvelua.

Koordinaatioryhmä suosittelee edelleen vahvasti yksityisiä toimijoita rajoittamaan vastaavalla tavalla liikunnan ja vapaa-ajan tilojen käyttöä.

Rajoitukset ja suositukset ovat voimassa 30.4.2021 saakka.

Harrastustoiminta

Kaupunkien hallinnoimissa sisä- ja ulkotiloissa voidaan järjestää ohjattua harrastustoimintaa vain vuonna 2008 ja sitä myöhemmin syntyneille. Kaikki lasten ja nuorten harrastus- ja toimintamuodot on toteutettava ilman lähikontakteja.

Rajoitus on voimassa 30.4.2021 saakka.

Etätyö

Koordinaatioryhmä suosittelee edelleen työnantajia järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin käytön kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Työpaikoilla ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa.

Suositus on voimassa 30.4.2021 saakka.

Kasvomaskin käyttö

Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikille yli 12-vuotiaille kaikissa sisätiloissa kodin ulkopuolella.

Suositus on voimassa toistaiseksi.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä valmistelee paikallista päätöksentekoa

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, THL, HUS ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto perustivat pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän 10. syyskuuta 2020. Sosiaali- ja terveysministeriön alueellista toimintamallia soveltavan ryhmän tavoitteena on vahvistaa yhteistä tilannekuvaa sekä koordinoida ja valmistella alueellisia ja paikallisia toimia.

Ylimmästä johdosta koostuva ryhmä vastaa yhteisen tilannekuvan pohjalta päätöksenteon valmistelusta ja koordinaatiosta. Päätökset tekee jokainen toimija oman toimivaltansa puitteissa. Ryhmä tiivistää pääkaupunkiseudulla koko koronakriisin ajan jatkunutta yhteistyötä.

Helsingin kaupungilla on vastuu ryhmän toiminnan organisoinnista.

Helsingin, Espoon ja Vantaan lisäksi myös Kauniainen seuraa koordinaatioryhmän linjaamia rajoituksia ja suosituksia.



Lisätiedot

Helsingin kaupunki: pormestari Jan Vapaavuori / erityisavustaja Laura Åvall, puh. +358 50 361 7511

Espoon kaupunki: kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä / kaupunginjohtajan sihteeri Stina Astala, puh. +358 43 826 5244

Vantaan kaupunki: kaupunginjohtaja Ritva Viljanen / kaupunginjohtajan sihteeri Annamaija Vihervirta, puh. +358 40 527 4565

THL: ylilääkäri Taneli Puumalainen, puh. +358 29 524 6080

Etelä-Suomen aluehallintovirasto: aluehallintoylilääkäri Laura Nikunen, puh. +358 295 016 564

HUS: johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi / johdon sihteeri Jaana Niinivaara, puh. +358 50 427 2013

Tämä tiedote julkaistaan mahdollisimman pian Hel.fi-sivustolla käännösversiona ruotsiksi ja englanniksi.