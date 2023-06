Pääkaupunkiseudun lasten ja nuorten harrastusryhmät voivat nyt hakea tonnin lähilahjoitusta – tukea tarjolla yhteensä 50 000 euroa

LähiTapiola Pääkaupunkiseutu lahjoittaa lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen yhteensä 50 000 euroa. Tuhannen euron lähilahjoituksen saa 20 helsinkiläistä, 15 vantaalaista sekä 15 espoolaista ja kauniaislaista harrasteryhmää.

”Elämän turva on liiketoimintamme ytimessä. Lasten ja nuorten harrastamisella on kauaskantoisia – jopa elämänmittaisia – positiivisia vaikutuksia, jotka heijastuvat myös perheiden, yhteisöjen ja koko yhteiskuntamme hyvinvointiin. Pääkaupunkiseudun ikiomana vakuutusyhtiönä haluamme tukea suoraan paikallisia harrastusryhmiä, joiden työ on korvaamatonta ja perustuu usein vapaaehtoisuuteen”, LähiTapiola Pääkaupunkiseudun liiketoimintajohtaja Jussi Rossi sanoo.

Lahjoitusta voivat hakea kaikki pääkaupunkiseudun lasten ja nuorten harrastusryhmät, kuten esimerkiksi musiikki-, taide- ja kulttuuriryhmät, urheilu- ja liikuntaseurat sekä partion lippukunnat. Haku on auki LähiTapiola Pääkaupunkiseudun verkkosivuilla 30.8. asti. Tuen saajat valitaan syyskuussa järjestettävällä kaikille avoimella nettiäänestyksellä.

Tuoreinta tietoa lasten ja nuorten harrastamisesta tarjoaa Nuorisotutkimusseuran, valtion nuorisoneuvoston ja valtion liikuntaneuvoston viime viikolla julkaisema Lasten ja nuorten vapaa-ajan tutkimus 2022.

”Tutkimuksesta selviää, että kolmannes harrastuksensa lopettaneista kertoi syyksi liian kaukaisen sijainnin tai harrastukseen kulkemisen hankaluuden. Lähilahjoituksemme on nimensäkin mukaisesti tarkoitettu paikallisille toimijoille. Toivomme, että avoin hakumme innostaa pääkaupunkiseudun harrastusryhmät hakemaan tukea sankoin joukoin. Näin saamme yleisöäänestykseen mahdollisimman monipuolisen kirjon lapsille ja nuorille mieluisia harrastuksia”, Jussi Rossi sanoo.

Tutkimus: Harrastaminen saa maksaa enintään 128 euroa kuussa lasta kohden

Lasten harrastusten rajusti nousseet kustannukset ovat puhuttaneet jo vuosien ajan, ja viimeaikainen inflaatio on vaikuttanut erityisesti lapsiperheiden käytettävissä oleviin varoihin. LähiTapiolan tammikuussa 2023 tehdyn Arjen katsaus -tutkimuksen* mukaan yhden lapsen harrastaminen saisi maksaa pääkaupunkiseudulla enintään 128 euroa kuukaudessa. Neljäsosa pääkaupunkiseudun asukkaista on sitä mieltä, että lasten ja nuorten harrastukset ovat liian kalliita tai niihin ei ole lainkaan varaa. Lisäksi viidesosa pelkää, että harrastaminen kallistuu entisestään.

LähiTapiola Pääkaupunkiseutu lahjoittaa vuosittain 150 000 euroa alueensa asukkaiden hyvinvoinnin tukemiseen, kuten lasten ja nuorten liikkumisen ja harrastamisen mahdollistamiseen, ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön ja yksinäisyyden vähentämiseen.

Lähilahjoitus verkossa: https://www.lahitapiola.fi/henkilo/asiakaspalvelu/yhteystiedot/paakaupunkiseutu/ajankohtaista/lahilahjoitus

*Arjen katsaus -tutkimuksen toteutti Kantar Public LähiTapiolan toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi 4.–30.1.2023 välisenä aikana pääkaupunkiseudulla yhteensä 927 täysi-ikäistä henkilöä. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on +/-3,2 prosenttiyksikköä.