Pääkaupunkiseudun maskisuositukseen muutoksia

Koronavirusepidemia pääkaupunkiseudulla osoittaa laantumisen merkkejä, mutta virusta on edelleen runsaasti liikkeellä. Vaikka rokotukset suojaavat erinomaisesti vakavalta taudilta, tartunnan voi yhä saada.

Maskia käyttämällä kaikki 12 vuotta täyttäneet ja tätä vanhemmat suojaavat itseään ruuhkaisissa liikennevälineissä sekä sellaisissa sisätiloissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. Vakavan koronataudin riskiryhmiin kuuluvan kannattaa käyttää maskia, vaikka hän olisi täysin rokotettukin.

Maskin käyttöä suositellaan pääkaupunkiseudulla jatkossa erityisesti:



• niille, jotka hakeutuvat koronaepäilyn vuoksi hoitoon tai testiin

• niille, joilla on hengitystieinfektion oireita, mutta kodin ulkopuolella liikkuminen on välttämätöntä

• niille, jotka tietävät altistuneensa koronavirukselle (esimerkiksi perheessä on todettu tartuntoja) ja kodin ulkopuoliset lähikontaktit eivät ole vältettävissä

• sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin hakeutuville asiakkaille, potilaille ja vierailijoille sekä henkilökunnalle toiminnasta vastaavan tahon ohjeistuksen mukaisesti.

Alueen kouluihin, korkeakouluihin ja muihin oppilaitoksiin annetut erilliset maskinkäyttösuositukset päättyvät. Maskia saa halutessaan edelleen käyttää ja maskeja jaetaan oppilaille sekä henkilökunnalle maksutta kaupunkien kouluissa ja oppilaitoksissa.





Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä valmistelee paikallista päätöksentekoa

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, THL, HUS ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto perustivat pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän 10. syyskuuta 2020. Sosiaali- ja terveysministeriön alueellista toimintamallia soveltavan ryhmän tavoitteena on vahvistaa yhteistä tilannekuvaa sekä koordinoida ja valmistella alueellisia ja paikallisia toimia.

Ylimmästä johdosta koostuva ryhmä vastaa yhteisen tilannekuvan pohjalta päätöksenteon valmistelusta ja koordinaatiosta. Päätökset tekee jokainen toimija oman toimivaltansa puitteissa. Ryhmä tiivistää pääkaupunkiseudulla koko koronakriisin ajan jatkunutta yhteistyötä.

Helsingin kaupungilla on vastuu ryhmän toiminnan organisoinnista.

Helsingin, Espoon ja Vantaan lisäksi myös Kauniainen seuraa koordinaatioryhmän linjaamia rajoituksia ja suosituksia.





Lisätiedot:



Helsingin kaupunki: pormestari Juhana Vartiainen / erityisavustaja Mira Keränen, puh. +358 40 1947101

Espoon kaupunki: kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä / kaupunginjohtajan sihteeri Stina Astala, puh. +358 43 826 5244

Vantaan kaupunki: kaupunginjohtaja Ritva Viljanen / kaupunginjohtajan sihteeri Annamaija Vihervirta, puh. +358 40 527 4565

THL: terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen, puh. +358 29 524 8454

Etelä-Suomen aluehallintovirasto: ylitarkastaja Oona Mölsä, puh. +358 295 016 592

HUS: johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi / johdon sihteeri Jaana Niinivaara, puh. +358 50 427 2013





