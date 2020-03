Pääkaupunkiseudun nuorisopalvelut tarjoavat tietoa, ajanvietettä ja henkilökohtaista tukea verkossa

Nuorisotilojen ollessa suljettuina pääkaupunkiseudun kuntien nuorisopalvelut tekevät nyt työtä pääasiallisesti jalkautumalla alueellisesti ja yli pääkaupunkiseudun kuntarajojen sekä somen ja digitaalisten välineiden avulla.

Alueellisten nuorisotilojen käyttäjille tarjotaan apua ja tekemistä monikanavaisesti, mutta aivan erityisesti sosiaalisessa mediassa. Myös uusia kanavia on otettu käyttöön.

Nuorisopalvelujen yleisesti käyttämiä some-kanavia ovat mm. Instagram, WhatsApp ja Discord, mutta monia muitakin kanavia on käytössä. Suositun TikTok-sovelluksen avulla on järjestetty mm. tanssitunteja sekä nuorten keskuudessa suosittuja haastetehtäviä. Livestreamien avulla toteutetaan mm. kädentaitojen ja liikunnan ohjausta ja digitaalisissa kanavissa tarjotaan myös apua koulunkäyntiin.

Kehittelyssä on lisäksi monenlaisia kokeiluja verkkopelaamisesta avoimeen digitaaliseen nuorisotilaan ja muuhun yhdessä tekemiseen verkon välityksellä. Vaikka uusia kanavia ja uudenlaista yhteydenpitoa nuoriin on otettu käyttöön pikavauhdilla, itse toimintoja ei ole laitettu uusiksi, vaan somessa on pyritty järjestämään saman tyyppistä toimintaa kuin nuorisotalon normiarjessakin. Esimerkiksi instagram-livelähetyksien avulla on mm. järjestetty kokkausiltoja, pelattu pelejä ja vietetty aikaa yhdessä.



Nuoret voivat myös olla somen välityksellä yhteydessä suoraan nuoriso-ohjaajiin ja saada yksilöllistä tukea ja tietoa vallitsevasta tilanteesta. Tälle näyttää olevan aivan erityinen tarve. Helsingin nuorisoasiainjohtaja Mikko Vatka kertoo, että esimerkiksi Helsingissä Malmin nuorisotyöyksikön työntekijät ovat saaneet viikon aikana nuorilta yli sata yhteydenottoa, joissa on paitsi vaihdettu kuulumisia tai pyydetty apuja etäkoulunkäynnin haasteisiin, myös purettu yksinäisyyttä, ahdistusta ja perhetilanteita sekä huolta omasta ja muiden terveydentilasta.

Digitaalisen nuorisotyön ohella myös jalkautuvaa nuorisotyötä tehdään tällä hetkellä normaalia tehostetummin, sillä mahdollisesti ulkona liikkuvien nuorten on tärkeää saada oikeaa tietoa vallitsevasta tilanteesta. Niin digitaalisessa kuin jalkautuvassakin nuorisotyössä huomioidaan jatkuvasti se seikka, että myös nuorten tarpeet voivat muuttua nykyisen tilanteen jatkuessa ja pitkittyessä.