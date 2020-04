Pääkaupunkiseudun Prismat laajentavat aukioloaikojaan ja Alepa lisää 24h-myymälöiden määrää

Korona-aika on saanut asiakkaat hyödyntämään entistä enemmän kauppojen hiljaisempia aamu- ja ilta-aikoja ostosten tekemiseen. Pääkaupunkiseudun Prismat laajentavat aukioloaikojaan tunnilla aamusta ja illasta. Myös yhä useampi Alepa-ketjun myymälä palvelee ympäri vuorokauden. Pääkaupunkiseudulla toimiva HOK-Elanto haluaa tarjota joustavampia vaihtoehtoja asioinnille.

Triplan, Kaaren, Itäkeskuksen, Olarin ja Keravat Prismat palvelevat jatkossakin ympäri vuorokauden. Korona-aikana asiakasmäärät ovat kasvaneet ympäri vuorokauden palvelevissa Prismoissa. Muut pääkaupunkiseudun Prismat laajentavat aukioloaikojaan 4.5. alkaen. Prismat avaavat ovensa tuntia aikaisemmin kello 6 ja palvelevat iltaisin tunnin pidempään kello 24 asti. Aamun ensimmäiset tunnit on rauhoitettu riskiryhmiin kuuluvien asiointiin, ja tällä muutoksella laajennetaan myös riskiryhmien aamun asiointiaikaa kello 6-8.

”Asiakkaiden ostokäyttäytyminen on kevään aikana muuttunut. Asiakkaamme hyödyntävät yhä enemmän aamun varhaisia ja illan myöhäisiä tunteja. On hyvä, että asiointia ajoitetaan vilkkaimpien aikojen ulkopuolelle. Haluamme omalta osaltamme helpottaa asiointia ja tarjota joustavammat mahdollisuudet ostosten tekemiseen. Se lisää sekä henkilöstön että asiakkaiden turvallisuutta”, kertoo Prisma-ketjun johtaja Anu Tuomaala HOK-Elannolta.

Pääkaupunkiseudun Prismojen laajemmat aukioloajat ovat voimassa toistaiseksi. HOK-Elannossa seurataan, miten asiakkaat ottavat uudet aukiolotunnit vastaan. Myymälöiden laajoja aukioloaikoja kannattaa hyödyntää ruuhkien välttämiseksi. Hiljaisinta myymälöissä on myöhäisestä illasta aamukahdeksaan saakka. Vilkkainta on iltapäivällä kello neljän jälkeen. Tavaraa täydennetään hyllyihin päivittäin.

24 Alepaa palvelee 24 h pääkaupunkiseudulla

Vuorokauden hiljaisempien hetkien suosio on nousussa myös pienemmissä myymälöissä, joissa asiointi on lisääntynyt myöhäisen illan, yön ja aikaisen aamun tunteina. Alepalla on laaja verkosto 24h palvelevia myymälöitä. Ympäri vuorokauden voi asioida Espoossa, Helsingissä, Vantaalla, Tuusulassa, Nurmijärven Klaukkalassa sekä Hyvinkäällä.

Myös Alepa-ketjussa laajennetaan myymälöiden aukioloaikoja. Nyt myös Ullanlinnan, Katajanokan ja Perämiehenkadun ja Roihuvuoren Alepa-myymälät palvelevat ympäri vuorokauden 27.4.–30.6. välisenä aikana.

Kokonaan uusi Alepa-myymälä avautuu keskiviikkona 29.4. Etelä-Haagaan ja se palvelee 24/7.

”Laajentamalla aukioloaikoja mahdollistetaan asiointi rauhallisempina hetkinä. Lisäksi ruuhkaisissa myymälöissä pyritään viestimään sisäänkäyntien yhteydessä kellotaulujen avulla, mitkä ovat kunkin myymälän hiljaisimmat asiointiajat. Tarkastelemme jatkuvasti myymälöiden aukioloaikoja asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan”, kertoo ketjujohtaja Merja Mustonen HOK-Elannolta.



Ohjeita turvalliseen asiointiin korona-aikana:

Kauppaan ei pidä tulla edes pikkunuhassa

Pidä huolta käsihygieniasta

Yski hihaan tai nenäliinaan

Pidä vähintään metrin väli muihin ihmisiin, myös kassajonossa ja ostoksia pakatessa

Suosi kortti- ja lähimaksua, vältä käteisellä maksamista

Kaikkiin yksiköihin on asennettu kassoille suojapleksit ja lattioihin teipit turvallisen etäisyyden säilyttämiseksi.

Kassakapuloiden käytöstä on luovuttu toistaiseksi

Olemme tehostaneet myymälöiden siivousta ja lisänneet mm. kassapäätteiden ja korien desinfiointia.

Irtotuotteiden myynti on lopetettu toistaiseksi

Suunnittele ostoksilla käynti hyvin. Ostoksilla on parempi käydä yksin kuin koko perheen voimin.

Lisätietoja ja ohjeita asiointiin: https://www.s-kanava.fi/web/hok-elanto/korona

Yhteystiedot:

Anu Tuomaala, Prisma-ketjun johtaja, HOK-Elanto, anu.tuomaala(at)sok.fi

Merja Mustonen, Alepa-ketjun johtaja, HOK-Elanto, merja.mustonen(at)sok.fi