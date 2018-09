Pääkaupunkiseutu sai uuden iltapäivälehden - Iltatorin

Pääkaupunkiseudulla toimiva riippumaton mediatalo LetterboxMediat aloittaa uuden iltapäivälehtimäisen viikkolehden. Lehti on lukijalleen maksuton. Painetuista iltapäivälehdistä on totuttu maksamaan. Tosin se ei tarkoita, että niistä haluttaisiin maksaa. Iltapäivälehtien lukemista onkin runsaasti siirtynyt nettiin ja kahviloihin. Ilta-Sanomien tai Iltalehden painos- tai kappalemyyntimääriä ei ole kerrottu julkisuuteen enää vuosiin.

Iltatorin ideana on tarjota iltapäivälehtimäistä lukemista maksutta. Yhtenä konseptin innoittajana on toiminut Lontoossa iltapäivisin ilmestyvä Evening Standard, joka 64-sivuisena jättinä ja lähes miljoona levikillään on oiva esimerkki maksuttoman iltapäivälehden menestymismahdollisuuksista.

Aivan uusi mediakohtaanto lukijalle ja ilmoittajalle

Iltatori tarjoaa mainostajalle uuden ja uniikin ympäristön asiakkaan tavoittamiselle. Lukijoille Iltatorissa yhdistyy iltapäivälehtien rento asioiden käsittely ja Metro-lehdestä tuttu lukutilanne.

Iltatori on korostetusti pääkaupunkiseudun oma iltapäivälehti/viikonvaihdelehti. Painettu lehti ilmestyy torstai-iltapäivisin ja jakelu keskeisillä joukkoliikenteen solmupaikoilla jatkuu aina sunnuntai-iltaan saakka. Iltatorin jutut keskittyvät Helsingin seudun asukkaita kiinnostaviin asioihin.

Tekijöinä tuttuja nimiä

Lehden tekijöinä on niin tuttuja tekijöitä kuin uusia nimiäkin. Kirjoittajina ja kolumnisteina mm. Ilta-Sanomien ex-päätoimittaja Martti Huhtamäki, Heikoin lenkki -ohjelmasta tuttu Kirsi Salo, toimittajat Iida Rekunen, Jani Jalonen ja Loviisa Pihlakoski. Lehden vt. päätoimittajana toimii Letterboxin kehitysjohtaja Jukka Kuusanmäki, joka on vaikuttanut mm. City-lehdessä, Uutislehti 100:ssa, Nykypäivä-lehdessä ja Sävelradiossa. ”Toimin Iltatorin käynnistysmoottorina ja siksi on luontevaa toimia alkuvaiheessa myös lehden toimituksellisen työn esimiehenä”, kertoo Kuusanmäki.

Verkkolehti osoitteessa iltatori.net

Iltatori ilmestyy joka päivä verkkolehtenä ja on luettavissa kaikilla päätelaitteilla osoitteessa iltatori.net. Torstai-iltapäivisin Iltatori ilmestyy myös painettuna tabloid-lehtenä. Töllöin lehteä jaetaan kymmenistä jakelupisteistä eripuolilta pääkaupunkiseutua.

Iltatori+

Iltatorin sisältöä julkaistaan omassa ns. Iltatori+ osiossa myös LetterboxMedioiden lähilehdissä.

LetterboxMedioiden lehtiperheessä nyt 36 lehteä

LetterboxMediat julkaisee kaikkiaan 35:tä lähilehteä eripuolilla pk-seutua. Lehtiä ovat mm. itis-lehti, Hellas-lehti, Tapiola-lehti, Myyrmäki-lehti, Järvenpää-lehti. LetterboxMedioiden ensimmäinen lähilehti on vuonna 2007 aloitettu Herttoniemen-Laajasalon alueen Hellas-lehti.

Lisätiedot:

LetterboxMediat Jukka Kuusanmäki puh. 0400-319780 jukka.kuusanmaki@letterbox.fi

PIKALINKIT:

Painetun Iltatori-lehden ensimmäinen numero: Iltatori 0609

Iltatorin verkkolehti: iltatori.net