Päällystekorjauksia valtatiellä 10 Liedossa 31.8.-1.9.

Vaurioituneet kohdat jyrsitään ennen uudelleen päällystämistä. Korjaustyö on ajoitettu hiljaisemman liikenteen aikaan mutta aiheuttaa tällöin liikkuville vähäistä haittaa. Kunkin liittymän liikennevalo-ohjaus kytketään pois päältä korjaustyön ajaksi. Paikalla on liikenteenohjaus. Tarvittaessa maantien liikenne pysäytetään kummastakin suunnasta vuorotellen. Työmaan kohdalla on alennettu nopeusrajoitusta ja tielläliikkujien on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta työmaan läheisyydessä ajaessaan.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, päällysteinsinööri Tero Ahokas, p. 040 503 8843 ja kunnossapitoasiantuntija Veli-Pekka Pelttari, p. 040 705 0902