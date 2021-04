Päällystemäärässä kolmanneksen vähennys viimevuotiseen – Pirkanmaalla valmistaudutaan päällystystöiden käynnistymiseen

Jaa

Maanteiden päällystäminen käynnistyy Pirkanmaalla toukokuun alussa. Töiden painopiste on vilkkaimmin liikennöidyillä ja samalla myös nopeimmin urautuvilla valtatieosuuksilla.

Maanteitä päällystetään Pirkanmaalla tänä kesänä noin 230 kilometriä. Uusiopäällysteen osuus siitä on noin 120 kilometriä ja uutta päällystelaattaa tehdään noin 80 kilometriä. Näiden lisäksi noin 30 kilometrille tehdään perusteellisempi rakenteen parantaminen. Päällystettyjen teiden määrässä jäädään viimevuotisesta tasosta noin kahteen kolmasosaan. Silloin maanteitä päällystettiin Pirkanmaalla noin 350 kilometriä.

Päällystystyöt käynnistyvät näillä näkymin toukokuun alussa vapun jälkeisellä viikolla Pirkanmaan keskeisillä valtatieosuuksilla. Uutta päällystettä tulee kaikille pitkämatkaista liikennettä maakunnassa välittäville valtateille, sillä vilkkaasti liikennöityinä ne myös kuluvat eniten. Päällystepituudesta noin 54 % tehdään päätieverkolla, jonka pituus on vajaa kolmannes kaikkien päällystettyjen teiden pituudesta.

Merkittävimpiä päällystyskohteitamme ovat:

- Valtatie 3 Hämeenlinna–Tampere-moottoritie, useita eri kohteita

- Valtatie 11 Nokia–Kiikoinen, useita kohteita

- Valtatie 3 ja 9 Tampereen itäinen ja läntinen kehätie, useita eri kohteita

- Kantatie 65 Kyrönlahti–Kuru

- Maantie 13941 Valkeakoski–Sääksmäki, jalankulku- ja polkupyöräväylä

- Valtatie 12 Sastamalassa, Nokialla ja Pälkäneellä

- Valtatie 3 Parkanossa, pari kohdetta

Päällystystyöt on Pirkanmaalla jaettu neljään eri urakkaan, joista kolme on kilpailutettu: Uusiopäällysteet, laattaurakka ja rakenteen parantamisurakka. Neljäs urakka tulee koostumaan eduskunnan päättämistä jakovarahankkeista ja edellisvuoden saldoista osoitetulla lisärahoituksella toteutettavista uusista kohteista. Niiden suunnittelu on vielä kesken.

Merkittävimpiä rakenteen parantamiskohteita ovat:

- Maantie 274 Parkano–Karvia välillä Parkano–Kovesjärvi

- Maantie 14371 Äijännevantie (jakovarakohde)

- Maantie 13087 Vesajärventien päällystäminen vuonna 2020 puretun jakson osalta (jakovarakohde)

- Maantie 14353 Uittosalmentie (jakovarakohde)

Huonokuntoisten teiden määrä jatkaa kasvuaan

Tämän vuoden päällystysmäärät riittävät vain pääteiden kunnon ylläpitämiseen. Muun tieverkon kunto tulee entisestään heikkenemään. Päällystysmäärien tulisi Pirkanmaalla pysytellä reilussa 350 kilometrissä, jotta päällysteitä voitaisiin korjata edes sen verran, kuin niitä vuosittain rappeutuu. Lisäksi vuosien saatossa kertynyttä korjausvelkaa ei käytössä olevalla rahoituksella voida poistaa: Viime vuoden päällystystöiden jälkeen huonokuntoisia päällysteitä jäi vielä korjaamatta 574 kilometriä eli noin 15 % kaikista päällystetyistä teistämme. Juuri päällysteen huonon kunnon takia maantiellä 130 ja valtatie 3:lla, 11:lla ja 12:lla, yhteensä 37 kilometrin matkalla, jäi voimaan matalampi talviajan nopeusrajoitus siihen saakka, kunnes huonokuntoiset tiejaksot on kesän aikana päällystetty.

Vähäinen päällystysrahoitus tarkoittaa, että vähäliikenteisillä teillä korjausmahdollisuudet rajoittuvat paikkauksiin. Päällysteiden purkamisiltakaan tuskin vältytään, jos huonokuntoisimpien kohteiden paikkauskustannukset nousevat kohtuuttomiksi. Mitään purkamiskohteita ei kuitenkaan toistaiseksi ole päätetty.