Päällystystyöt Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella etenevät suunnitellusti – työt rauhoittuvat kolmen viikon ajaksi

Työttömyys huhtikuussa 13,8 prosenttia 25.5.2021 08:00:37 EEST | Tiedote

Keski-Suomessa oli huhtikuun lopussa yhteensä 17 136 työtöntä työnhakijaa. Se on 4 877 (-22,2 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 645 henkilöä vähemmän kuin kuukausi sitten. Huhtikuu on ensimmäinen täysi verrokkikuukausi edellisvuoteen nähden koronapandemian aikana. Työttömien työnhakijoiden osuus maakunnan työvoimasta on tällä hetkellä 13,8 prosenttia.